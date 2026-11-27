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In Italia, l’elettricità generata dall’energia solare ed eolica accumulata nelle batterie potrebbe arrivare a costare quasi la metà di quella prodotta dal gas. Una buona notizia per il paese che proprio questa settimana ha assegnato una seconda asta pubblica per gli accumuli, per un totale di 16 GWh. Eppure, la Federazione Nazionale delle Imprese Elettrotecniche ed elettroniche (Anie) lamenta un rallentamento nel ritmo delle installazioni.

«L’Italia ha sole in abbondanza, ma la sera dipende ancora dal gas, che costa caro. Le batterie potrebbero cambiare le cose, portando l’energia rinnovabile a basso costo nelle ore in cui i prezzi raggiungono il picco», ha dichiarato Beatrice Petrovich, analista del centro studi Ember.

Una loro nuova analisi, realizzata insieme al think tank Energy Square e alla coalizione di investitori Cleantech for Italy, stima infatti un costo medio di un megawattora (MWh) di energia solare o eolica accumulata nelle batterie tra 106 e 122 euro. Al contrario, generare la stessa elettricità con il gas arriva a costare 210 euro con i prezzi del gas di ottobre.

Le batterie si caricano infatti quando sole e vento producono energia in abbondanza e a basso costo, e la restituiscono alla rete quando domanda e prezzi tipicamente salgono. Per questo, Ember vede negli accumuli un’opportunità per arrivare ad abbassare il costo dell’elettricità.

la seconda asta pubblica

Per cogliere una simile opportunità, nel 2021 il governo Draghi ha recepito una direttiva europea e istituito le aste del Mercato a termine degli stoccaggi (Macse). Si tratta di audizione pubbliche organizzate dal gestore della rete nazionale ad alta tensione, Terna. Gli operatori che vi partecipano si impegnano a realizzare impianti di accumulo e a metterli a disposizione del mercato. In cambio, ricevono da Terna un premio fisso annuale per la capacità offerta.

Una prima asta che si è tenuta l’anno scorso ha assegnato 10 GWh di nuova capacità di accumulo, che entrerà in esercizio nel 2028. Gli esiti della seconda sono stati invece comunicati mercoledì: 16 GWh assegnati, tutti localizzati nel sud e nelle isole. Con un deciso risparmio per le casse pubbliche: il prezzo medio di aggiudicazione si è infatti rivelato più basso del 12 per cento rispetto a quello della precedente asta. A fare man bassa sono state le società a partecipazione pubblica: Enel si è aggiudicata quasi il 70 per cento del totale, mentre A2A ha portato a casa quattro progetti su sedici.

Secondo i dati elaborati da Ember, oggi l’Italia ospita già quasi un quinto della capacità di accumulo a batteria operativa nell’Unione europea. Mentre le aste in corso dovrebbero portare la capacità italiana di batterie di grande taglia da 7 GWh a metà 2026 a 38 GWh entro il 2029.

Ma il fabbisogno è destinato a crescere ben di più. Gli scenari pubblicati a ottobre 2026 da Terna e Snam, che gestisce invece la rete del gas, stimano che, nel 2035, avremo bisogno fra i 76 e 96 GWh, a seconda di quanto velocemente cresceranno le rinnovabili.

Confindustria

Secondo Anie Federazione, però, invece di ingranare la quarta stiamo rallentando. Il suo centro studi ha analizzato gli ultimi dati resi disponibili da Terna, registrando negli ultimi dodici mesi una contrazione del 57 per cento in nuova capacità installata rispetto ai 12 mesi precedenti. Se si guarda ai primi nove mesi del 2026, la capacità è calata in 13 regioni su venti.

Al termine del terzo trimestre del 2026 si contavano 20 GWh installati. Quasi la metà è rappresentato da piccoli sistemi di accumulo residenziali. Ma il rallentamento è visibile in tutti i diversi settori del mercato, dal commerciale agli impianti di grande taglia. Per Anie, la responsabilità è dei continui cambiamenti normativi che non consentono di programmare gli investimenti.

«Prendiamo l’esempio di Transizione 5.0,» spiega a Domani Michelangelo Lafronza, segretario di Anie rinnovabili, menzionando l’incentivo del ministero delle Imprese e del Made in Italy per sostenere le imprese negli investimenti per la transizione energetica. «È stata annunciata a maggio 2024, entrato in legge di bilancio il primo gennaio 2025, i decreti attuativi ci hanno messo 7 mesi per uscire, e il mercato si è fermato sin dall’annuncio. Poi rimangono sei mesi per fare il credito di imposta, viene bloccato il portale, vengono tolte le risorse, poi rientrano in legge di bilancio ma cambiano da credito di imposta ad iperammortamento… Tutti questi cambiamenti fanno male al mercato».

Un’incertezza che pesa ancora di più quando si parla di impianti di larga scala, su cui si concentrano le aste. Il 21 dicembre ci sarà infatti un’asta del Mercato della capacità, a cui potranno accedere tutti i proprietari di impianti di generazione distribuita. «Si doveva tenere il primo entro il primo trimestre del 2026. Poi entro il secondo trimestre del 2026. Poi è arrivato il dubbio», lamenta Lafronza.

Anche nelle elaborazioni di Anie, dunque, il ritmo di crescita risulta così insufficiente rispetto alle esigenze individuate dalla pianificazione energetica nazionale.

Sia analisti che imprenditori, quindi, chiedono che le aste vengano programmate con uno sguardo rivolto al futuro. «Fino ad ora assicurano nuova capacità solo fino al 2029, mentre il fabbisogno continuerà a crescere fino al 2035,» conclude Petrovich.

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