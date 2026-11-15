All’evento di Domani a Roma un primo bilancio della Cop31 con Ferdinando Cotugno: «Preoccupa l’assenza dei leader europei, il ritorno di Greta ha molto senso». L’attivista Sofia Pasotto, che ha portato sui social la battaglia per il clima: «Meloni ha colpito i movimenti per reprimere il dissenso»

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«È una Cop segnata da importanti presenze ma anche da assenze di peso. In settimana c’è stato un summit con tanti leader, che però vanno pesati, non solo contati. Dei paesi del G7 è venuto solo il primo ministro britannico Andy Burnham». È il primo bilancio della Cop31 di Ferdinando Cotugno, collegato da Antalya, in Turchia, da dove sta seguendo la conferenza sul clima con la newsletter e il podcast Areale.

Il giornalista ambientale è intervenuto nel panel “La terra è la nostra casa” all’evento “L’Italia di Domani” all’Ara Pacis, a Roma. «L’assenza di Trump non ha sorpreso nessuno. Xi Jinping non è venuto ma la Cina è la leader industriale della transizione ecologica, anche se non ancora la leader politica. Più preoccupante è l’assenza dei politici europei, perché i paesi dell’Ue ancora non hanno ancora preso una linea chiara sulla transizione. E questa è una cattiva notizia sia per la Cop che per l’Europa», ha aggiunto Cotugno.

Passi indietro

Con lui, nel panel moderato da Giulia Merlo nella seconda giornata dell’evento di Domani, c’era l’attivista per il clima Sofia Pasotto, che ha scelto di utilizzare i social network come canale per sensibilizzare la Gen Z e i millennial sulle tematiche ambientali. «C’è poi l’Italia, che è molto in ritardo. Meloni si è vantata che il governo italiano si è guadagnato altri 15 miliardi dall’Europa per la transizione, ma negli ultimi cinque anni abbiamo perso grandi opportunità di fare passi avanti».

«In Europa gli impegni per il clima si sono affievoliti rispetto al primo esecutivo von der Leyen. Il problema è che in Italia non solo siamo stati fermi, ma abbiamo fatto passi indietro: in Parlamento si contano sulle dita di una mano i disegni di legge presentati che toccano la crisi climatica e nessuno è stato ancora discusso nelle commissioni. Quindi questi 15 miliardi sono solo sulla carta e non valgono praticamente nulla in assenza di misure di mitigamento», ha aggiunto Pasotto.

Il ritorno di Greta Thunberg

Alla Cop di quest’anno è tornata anche Greta Thunberg, che ha lanciato una nuova dichiarazione di guerra contro gli Stati che non agiscono contro il cambiamento climatico: «Il pianeta non sta morendo, lo state uccidendo», ha detto con la nettezza che le è propria. «Greta non è una leader e non ha mai voluto esserlo, è più un simbolo e un megafono. Non veniva a una Cop da Glasgow nel 2021. È importante che assieme a lei ci fossero anche altri attivisti che hanno parlato di altri temi, come la crisi di Gaza», ha detto Cotugno.

L’incontro è stato chiuso da Pasotto, che alcuni anni fa si è avvicinata alle battaglie ambientaliste attraverso Fridays for future, la cui risonanza è diminuita nel corso del tempo. O sono solo cambiate le forme della protesta? «La crisi climatica è difficile da comunicare. Stiamo vivendo un momento di policrisi, con più crisi che si intersecano: già fatichiamo a seguirne una, figuriamoci più crisi insieme», ha detto l’attivista.

«In questo contesto alcuni movimenti per il clima si sono istituzionalizzati, ad esempio unendosi a circoli come l’Arci, mentre altri – come Ultima generazione o Extinction rebellion – si sono radicalizzati. Questi ultimi sono stati colpiti dai decreti sicurezza, fatti apposta per reprimere il dissenso, e in qualche misura sono stati espulsi dal dibattito pubblico».

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