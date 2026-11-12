Secondo il centro studi, il governo spreca l’occasione offerta da 14,4 miliardi di margine di spesa per la sicurezza energetica. Tasse più alte sull'elettricità, bonus poco selettivi e aiuti alle imprese rischiano di rallentare il passaggio alle fonti pulite e di lasciare famiglie e aziende esposte alle crisi internazionali

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La manovra per il 2027, approvata a fine ottobre dal Consiglio dei ministri, vale circa 26 miliardi di euro, secondo il governo. Una cifra che non rappresenta la spesa pubblica complessiva, ma il valore degli interventi previsti, tra finanziamenti, agevolazioni fiscali e proroghe. Il testo passa ora all’esame del parlamento, ma secondo un’analisi del centro studi Ecco manca di una strategia capace di ridurre stabilmente il costo dell’energia.

L’Italia importa gran parte dei combustibili fossili che consuma e il prezzo dell’elettricità è ancora fortemente influenzato da quello del gas. Per questo la manovra appare un’occasione persa per diminuire la dipendenza da gas e petrolio, che espone persone, famiglie e imprese alle oscillazioni dei prezzi internazionali e alle crisi geopolitiche.

abbassare consumi e bollette

Secondo Ecco, il problema non è soltanto la quantità di risorse disponibili, ma come vengono utilizzate. Il 9 novembre l’Ecofin, il Consiglio dei ministri economici e finanziari dell’Ue, ha approvato per l’Italia la clausola, conosciuta come Nec, che permette di superare temporaneamente i limiti alla crescita della spesa pubblica concordati con Bruxelles, anche ricorrendo al debito. Per la sicurezza energetica, il margine arriva allo 0,3 per cento del Pil l’anno, fino a un massimo dello 0,6 per cento nel triennio 2026-2028.

Secondo Ecco, nel biennio 2027-2028 questo margine vale circa 14,4 miliardi di euro. Il centro studi giudica positivo che la riduzione della dipendenza dai fossili importati sia riconosciuta come una questione di sicurezza nazionale, ma chiede di destinare le risorse a investimenti capaci di abbassare consumi e bollette anche dopo il 2028.

Nell’analisi presentata durante un’audizione parlamentare, il think tank indica tre priorità: elettrificare i consumi, usando l’elettricità al posto di gas e carburanti per riscaldare gli edifici, muoversi e far funzionare le fabbriche; sostituire i fossili importati con energia rinnovabile prodotta in Italia; migliorare l’efficienza energetica, consumando meno per ottenere lo stesso risultato.

A ostacolare questa trasformazione è anche il sistema fiscale. A parità di energia consumata, calcola Ecco, tasse e oneri sull’elettricità pesano circa quattro volte più che sul gas per persone e famiglie e possono superare le venti volte per piccole e medie imprese e attività commerciali. Gli oneri di sistema sono voci della bolletta che finanziano, fra l’altro, gli incentivi alle rinnovabili. Questo squilibrio rende meno conveniente passare a tecnologie elettriche, allunga i tempi per recuperare l’investimento iniziale e richiede ulteriori incentivi pubblici per compensarlo.

«Così facendo allontaniamo famiglie e imprese da tecnologie circa quattro volte più efficienti di quelle a combustione», ha dichiarato Matteo Leonardi, cofondatore e presidente di Ecco.

Favorire l’efficienza energetica

Una contraddizione riguarda gli aiuti sull’elettricità alle imprese previsti dagli articoli 82 e 83 del disegno di legge di bilancio. Per ogni euro ricevuto, l’azienda dovrà investirne almeno un altro per ridurre le emissioni, per esempio installando pannelli solari o impianti più efficienti. Ecco apprezza il vincolo, ma contesta il finanziamento: nel 2027 e nel 2028 gli aiuti saranno a carico del bilancio pubblico, mentre dal 2029 il costo passerà agli oneri delle bollette elettriche. Anche chi avrà sostituito il gas con tecnologie elettriche contribuirà quindi a pagarli.

Un’altra criticità riguarda gli edifici. L’articolo 4 conferma detrazioni fiscali del 36 per cento, elevate al 50 per cento per l’abitazione principale, su una spesa massima di 96mila euro per immobile. La detrazione permette di sottrarre una quota dei lavori dalle imposte da pagare. L’Ecobonus, destinato al risparmio energetico, ha però le stesse aliquote delle ristrutturazioni generiche e quindi non premia gli interventi che riducono i consumi.

Per Ecco servono incentivi pluriennali che favoriscano l’efficienza e raggiungano anche persone e famiglie che non possono anticipare le spese o pagano troppo poche imposte per sfruttare le detrazioni. Tra le tecnologie da sostenere ci sono le pompe di calore, che usano l’elettricità per trasferire calore dall’esterno e sono molto più efficienti delle caldaie a combustione. Il centro studi chiede inoltre di chiarire le norme sulle caldaie a gas, che in alcuni passaggi del testo sembrano ammesse alle detrazioni e in altri escluse.

Il nodo delle auto ibride

Anche nei trasporti gli incentivi non distinguono abbastanza tra tecnologie elettriche e combustibili fossili. L’articolo 22 permette ad agenti e rappresentanti di commercio di dedurre dal reddito imponibile, su cui si calcolano le imposte, il 90 per cento dei costi dei veicoli elettrici e ibridi, contro l’80 per cento degli altri. Ecco contesta la scelta di premiare allo stesso modo gli ibridi, che utilizzano ancora carburanti fossili, e le auto completamente elettriche, chiedendo di riservare le agevolazioni a queste ultime.

Per finanziare gli interventi nel tempo, Ecco propone di rivedere i sussidi ai combustibili fossili, finanziamenti e agevolazioni che nel 2025 valevano circa 20,6 miliardi di euro secondo il catalogo del ministero dell’Ambiente. Chiede inoltre di destinare stabilmente alla transizione i proventi delle aste Ets (Sistema di scambio delle quote di emissione), circa 2,5 miliardi l’anno, ricavati dalla vendita alle imprese dei permessi per emettere anidride carbonica.

Un altro strumento è il Piano sociale per il clima, che dispone di circa 9,3 miliardi di euro tra risorse europee e italiane fino al 2032 per sostenere famiglie e microimprese vulnerabili. L’articolo 84 prevede un ufficio al ministero dell’Ambiente per coordinarlo. Per Ecco, queste risorse dovrebbero permettere anche a chi ha meno disponibilità economiche di sostituire gli impianti alimentati da combustibili fossili e ridurre stabilmente le bollette.

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