Sabato 30 ottobre uscirà in edicola e in digitale lo speciale DopoDomani: un inserto di 16 pagine tutto dedicato all’ambiente, ai cambiamenti climatici e alla Cop26, la conferenza delle parti che inizierà domenica a Glasgow. Il vertice delle Nazioni Unite, in programma da domenica fino al 12 novembre, avrà lo scopo di negoziare gli impegni vincolanti nel quadro dell’Accordo di Parigi del 2015, per limitare l’incremento della temperatura media globale a 1,5°C e ridurre i rischi e gli effetti dei cambiamenti climatici.

Lo speciale parte da questo, ma è anche un bilancio sulle politiche in corso e sui disastri ambientali degli ultimi anni: dalla tempesta Vaia che si è abbattuta tre anni fa sull’Italia del nord est, all’altra Cop “made in China”. Dall’intervista al ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ai cambiamenti climatici che già hanno coinvolto il nostro paese. L’inserto sarà in edicola con Domani al prezzo di 2euro e 50 centesimi e sarà disponibile sull’app gratuitamente per tutti gli abbonati.

