L’Italia è un paese che tira a campare. Gioca in difesa. Resiste, ma senza guardare avanti. Perché mancano le politiche, la capacità e la spinta a investire sul futuro in modo sistematico. Senza una visione a lungo termine, l’Italia cresce a passi piccoli e incerti e arranca dribblando a fatica in uno scenario geoeconomico globale sempre più ostile. Per tutti.

Il Rapporto annuale 2026 dell’Istituto nazionale di statistica, presentato questa mattina a Roma alla Camera dei Deputati e alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dipinge un paese attanagliato da profondi cambiamenti demografici, disuguaglianze territoriali e sociali persistenti e da un mercato del lavoro che fatica a valorizzare appieno il capitale umano, soprattutto quello giovane e femminile.

Con l’andamento dei principali indicatori di produttività che «non mostra ancora il cambio di passo necessario a rafforzare le prospettive di crescita dell’economia italiana». Le dinamiche documentate – scrive l’Istat – prefigurano «sfide rilevanti per la sostenibilità economica e sociale e richiedono politiche integrate in grado di sostenere la natalità, l’occupazione e l’accesso equo ai servizi».

Politiche inclusive che dove sono state attuate hanno portato a un cambio di rotta positivo. Che in Italia non c’è stato perché non sono all’ordine del giorno del governo Meloni le politiche a sostegno di una tale virata. Il confronto con le altre maggiori economie europee è impietoso e lo è soprattutto con la Spagna del socialista Pedro Sanchez.

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Italia-Spagna

Nel 2025, il Pil dell’Italia è aumentato in termini reali dello 0,5 per cento, in lieve decelerazione rispetto allo 0,8 per cento del 2024. L’economia italiana è cresciuta meno rispetto a quella della Francia e della Spagna, più di quella tedesca che però sconta due anni consecutivi di recessione.

Tra il 2022 e il 2025, vale a dire negli anni in cui l’esecutivo della premier Giorgia Meloni ha preso in mano le redini dell’Italia, il Pil spagnolo ha registrato una crescita cumulata del 9,0 per cento, a fronte di un 2,3 per cento in Italia. Un risultato che riflette anche una maggiore capacità dell’economia spagnola di generare una crescita più sostenuta della domanda interna e dell’attività produttiva.

A determinare la performance spagnola è stata non solo una crescita più intensa dei consumi delle famiglie, ma anche, tra gli altri fattori, un maggiore impulso della spesa pubblica.

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Alla base del maggiore dinamismo dei consumi in Spagna rispetto a quelli italiani ci sono tanto fattori demografici quanto una crescita sostenuta dei redditi reali.
La crescita spagnola ha potuto contare sulla crescita dell’occupazione e della partecipazione al mercato del lavoro, anche in relazione alla crescita della popolazione in età lavorativa, sulla quale ha influito positivamente la componente straniera.

L’aumento della popolazione spagnola tra i 15 e i 64 anni (+4,6 per cento tra il 2022 e il 2025) è stato infatti superiore a quello italiano (+1,6 per cento), trainato dal forte aumento degli stranieri regolari (+22,3 per cento; nello stesso periodo, +4,6 per cento in Italia). Che ha ampliato la base produttiva e alimentato la domanda interna.
E così per i redditi reali che in Spagna, sono aumentati notevolmente nel periodo 2022-2025 (+14,8 per cento), «mentre in Italia la loro crescita appare più debole e irregolare (+3,3 per cento nello stesso periodo)».

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Investimenti e innovazione

Non solo. A rafforzare il vantaggio relativo della Spagna, avrebbero contribuito anche l’intensità e la tipologia degli investimenti oltre alla maggiore capacità della Spagna di intercettare la domanda internazionale, non solo nel settore del turismo, ma anche in quello dei servizi a più elevato contenuto tecnologico.
Se in Italia, la crescita degli investimenti è stata fortemente concentrata nelle costruzioni (+14,7 contro +15,4 per cento in Spagna), in Spagna è stata più marcata la dinamica delle attività legate alla proprietà intellettuale (+23,7 contro +7,8 per cento in Italia).
Una discrepanza di rilievo. E per dirla con le parole dell’Istat, «se da un lato gli investimenti in beni materiali (macchinari e attrezzature) hanno continuato a crescere, dall’altro l’Italia continua a scontare un ritardo negli investimenti immateriali, ovvero in R&S (ricerca e sviluppo, ndr), software, proprietà intellettuale e formazione del capitale umano. Questa carenza di asset immateriali, unita a una spesa in R&S ancora lontana dai target europei, riduce la capacità delle imprese di generare innovazioni in grado di determinare avanzamenti sostanziali sul piano tecnologico e organizzativo».

Nel 2025 l’occupazione in Italia prosegue la fase di espansione (+0,8 per cento), pur con un progressivo rallentamento rispetto ai tassi di crescita del biennio precedente. Cifre per cui, il tasso di occupazione nazionale rimane strutturalmente inferiore a quello dei principali partner europei.

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Sit-in dei precari della ricerca

A fare da corollario alla presentazione del Rapporto Istat in Parlamento, in coincidenza con l’apertura delle celebrazioni del Centenario della fondazione dell’Istituto, a Piazza Capranica, a pochi passi da Montecitorio, le ricercatrici e i ricercatori dell’Istat hanno organizzato un sit-in, sostenuti dalle organizzazioni sindacali, per denunciare retribuzioni tra le più basse di tutti gli enti pubblici di ricerca italiani.

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