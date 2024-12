È partita la manifestazione nazionale lanciata da studenti, associazioni, centri sociali e sindacati. «Se voi fate il fascismo, noi seminiamo resistenza» si legge in uno striscione esposto sul camion in apertura

«La manovra economica ci rende più poveri, precari, diseguali. Con il ddl sicurezza ci mettete in galera se protestiamo. E con autonomia differenziata e premierato mettete fine alla Repubblica. Ecco perché siamo in piazza oggi, per manifestare il nostro diritto ad avere diritti, per salvare la democrazia».

Così spiega Giuseppe De Marzo della Rete dei numeri pari, tra le 250 realtà che hanno aderito alla manifestazione contro il ddl sicurezza indetta dalla rete no ddl- a pieno regime, in corso oggi a Roma.

«Siamo gli studenti di questo paese. Dalle università alle scuole alle piazze sono mesi che ci mobilitiamo per muovere una dura critica all’operato del governo Meloni che proprio il giorno del suo insediamento ha risposto con i manganelli alle proteste degli studenti. Di fronte ad attacchi così gravi alla democrazia non possiamo che rispondere costruendo un alternativa concreta.

Questo ddl è il manifesto ideologico di un governo che ragiona in termini autoritari», grida al microfono Eleonora, portavoce dello spezzone studentesco, arrivato da piazzale Aldo Moro, davanti dall’Università Sapienza, che contro il ddl sicurezza ieri sera hanno anche deciso di occupare la facoltà di lettere. Mentre il corteo inizia il suo cammino da piazzale del Verano verso piazza del Popolo.

© Riproduzione riservata