L’indagine sulla bomba contro l’ormai ex conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, prosegue. Come anticipato gli inquirenti vogliono ascoltare il giornalista, ma prima di farlo intendono chiamare a testimonianza anche una serie di personaggi coinvolti direttamente o indirettamente nella vicenda che ha portato in carcere il presunto mandante dell’attentato Valter Lavitola.

Questa mattina nella caserma dei carabinieri del nucleo investigativo di via in Selci a Roma, gli inquirenti dell’Antimafia capitolina hanno dunque escusso l’imprenditore romano Daniele Pulcini, amico in adolescenza del nero Massimo Carminati. 

Fatti

«Vediamoci, ti prego»: le pressioni di Lavitola su Ranucci dopo la bomba

Enrica Riera
«Vediamoci, ti prego»: le pressioni di Lavitola su Ranucci dopo la bomba
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Come raccontato da Domani, Ranucci, dietro “preghiera” del «fraterno amico» Lavitola, aveva provato a mettere una buona parola proprio con gli imprenditori Pulcini: questi ultimi conoscevano il proprietario dell’immobile dove oggi ha sede il locale di pesce di «Valterino», che avrebbe voluto comprare le mura del Cefalù. 

L’affare non è andato in porto. Eppure «Sig» si sarebbe speso in più occasioni a favore dell’amico Lavitola, incontrando in diverse occasioni i Pulcini. «Puoi prendertelo un caffè con loro, sono dei fan di Report, e poi semmai li facciamo venire al ristorante per una cena», il messaggio di «Valterino» all’amico Ranucci, in veste di “garante”.

Gli incontri sarebbero avvenuti in zona viale Mazzini, a Roma e, inoltre, ci sarebbe un ulteriore dettaglio di cui Domani è venuto a conoscenza nei giorni scorsi: prima della compravendita (poi fallita), c’era da evitare l’operazione sfratto. Per questo Lavitola si era rivolto a un legale che avrebbe dovuto realizzare un’intermediazione coi Pulcini. E poi a Ranucci. «Hanno onore di incontrarti», gli dirà.

Inchieste

Ranucci e l’amico del “Cecato”: così aiutò Lavitola sul bistrò

Nello Trocchia
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Alla festa del Fatto Quotidiano Ranucci ha ribadito l’aiuto offerto al faccendiere «per riscattare le mura» del Cefalù e quello sul carbon credit. Ma «Sig» ha specificato: «Non ho mai ottenuto vantaggi dagli affari di Valter, e lui non ha mai influenzato la trasmissione. Chi aveva problemi con Report andava da Corsini, non da Lavitola». 

A ogni modo, questo giornale aveva pure pubblicato i messaggi tra Lavitola e Ranucci dopo che quest’ultimo si era speso a favore dell’amico. «Ti voglio sinceramente tanto bene, che Dio te ne renda merito e ti protegga. Io prego, il signore che riversi sulla tua famiglia su dite ciò che tu fai per aiutare gli altri e lo moltiplichi infinite volte», scriveva il regista della bomba. E l’ex volto storico di Report gli rispondeva così: «Ma figurati Valter, spero di esserti stato utile. Sai che ti voglio bene anche io. E anche ai tuoi figli».

Fatti

Parla la ex di Lavitola: ombre, giri di soldi e la chiamata con Ranucci

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«Confermo l’incontro per la questione “mura”, ma ogni tanto ci siamo incrociati con Ranucci anche casualmente in un bar», aveva  confermato lo stesso Pulcini a Domani. Evidentemente lo stesso avrà fatto davanti agli investigatori. Che all’imprenditore hanno voluto chiedere di circoscrivere l’“interesse” di Ranucci per l’affare. 

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