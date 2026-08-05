Per la nostra comunità, la sovvenzione alle rette delle scuole private è sbagliata: i soldi andrebbero investiti per migliorare l’insegnamento e la sicurezza della scuola pubblica, l’unico vero servizio destinato a tutti i cittadini.

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Il 31 luglio il Garante della privacy ha dato l’ok allo schema del decreto attuativo sul bonus destinato agli studenti che frequentano le scuole private: fino a 1.500 euro a studente, in base alle fasce di reddito Isee della famiglia.

Fin dalla sua approvazione la misura ha dato il via a un intenso dibattito tra chi ritiene che il bonus sia positivo visto che le scuole paritarie fanno parte del sistema d’istruzione nazionale e chi, invece, pensa che – se ci sono risorse – queste dovrebbero essere usate per finanziare la scuola pubblica.

L’argomento è rilevante perché apre una grande riflessione sul merito e sul suo legame con le disponibilità economiche. Per orientarci all'interno di questo tema, abbiamo chiesto il parere dei nostri lettori.

La posizione dei lettori

Interrogati sul contributo dello Stato al pagamento delle rette private, le nostre lettrici e i nostri lettori hanno espresso una posizione netta: nessuno è favorevole a una misura del genere. Il 94 per cento ne fa una questione di priorità: i fondi andrebbero destinati a sostegno della scuola pubblica, che necessita di interventi urgenti. Tra le criticità citate figurano la vetustà degli edifici, che richiede capillari opere di ristrutturazione (fenomeno legato anche alle classi sovraffollate), e la carenza di personale, con docenti numericamente insufficienti.

Una parte consistente dei lettori, pari al 38 per cento, ritiene inoltre che il bonus per le rette delle scuole private sia sbagliato in quanto favorisce solo una parte della popolazione, ovvero chi può già permettersi di pagare la retta. Il tetto massimo del contributo è infatti di 1.500 euro all’anno per famiglia: una cifra che non copre l'intero costo.

Pubblico contro privato

La comunità dei lettori si è espressa chiaramente su dove debbano essere indirizzati i fondi per l’istruzione: esclusivamente verso le scuole pubbliche. Non ha convinto la tesi secondo cui le paritarie farebbero parte del sistema nazionale d’istruzione e che, di conseguenza, un contributo renderebbe più accessibile un servizio di fatto pubblico. Un lettore ha scritto un commento che ne riassume molti altri: «Se qualcuno desidera avvalersi della scuola privata, lo deve fare a proprie spese alla stessa stregua di quando ci si avvale di uno specialista privato nella sanità: si paga di tasca propria».

Mentre per i sostenitori della misura il contributo garantisce che le scuole private rispettino gli standard statali per rilasciare titoli equipollenti, i molti detrattori vedono una netta separazione tra il funzionamento della scuola pubblica e di quella privata, soprattutto nella selezione dei docenti che non seguono il consueto percorso di reclutamento. «Questo ipotetico provvedimento è spudoratamente una manovra pre-elettorale», scrive il lettore.

In sintesi, secondo lettrici e lettori le risorse pubbliche andrebbero investite per migliorare il servizio pubblico e risolverne i problemi strutturali, piuttosto che destinate a contributi limitati per entità e platea, orientati verso un servizio che rimane d’élite. Così sintetizza un altro lettore, per il quale questo contributo «sottrae risorse alla scuola pubblica e sancisce ulteriormente le ingiustizie e le fratture profonde che si sono create nella società italiana».

Gli altri sondaggi

La volta scorsa, a seguito della condanna definitiva a Mario Roggero, abbiamo interrogato i nostri lettori sui limiti della legittima difesa e sull’adeguatezza dell’attuale quadro normativo in merito al tema.

La settimana prima abbiamo chiesto alla nostra comunità un parere sugli effetti dell’intelligenza artificiale sulla nostra psiche, e fino a che punto i benefici di questa tecnologia ne superano i rischi. Per molti di voi, la priorità resta difendere lo sforzo individuale e allenare la mente.

Precedentemente, abbiamo parlato delle misure che il governo sta mettendo in pratica per contrastare le ondate di caldo che stanno assaltando tutta la penisola. Per la maggior parte, il caldo va affrontato con interventi strutturali, ma la politica non sta facendo abbastanza.

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