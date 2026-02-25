Il pubblico ministero di Milano Paolo Storari ha disposto in via d'urgenza il controllo giudiziario per caporalato per Deliveroo Italy, la società di consegna a domicilio.
L'accusa rivolta alla srl e all'amministratore unico, entrambi indagati nel procedimento, è di impiegare manodopera «in condizioni di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori».
In particolare, si legge nel provvedimento in cui sono riportate 50 testimonianze, sarebbe stata corrisposta ai rider, «in stato di bisogno e operanti sul territorio milanese e nazionale (rispettivamente pari a circa 3.000 e 20.000 lavoratori), una retribuzione in alcuni casi inferiore fino a circa il 90% rispetto alla soglia di povertà e alla contrattazione collettiva».

Fatti

«Perché non pedali?» I rider sfruttati da Glovo e dai sindacati pirata

Enrica Riera

Una somma che a dire della procura «non è proporzionata né alla qualità né alla quantità del lavoro prestato al fine di garantire una esistenza libera e dignitosa e palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale».

Nelle scorse settimane la stessa misura era stata disposta nei confronti di Foodinho, la società di food delivery di Glovo.

Fatti

Caporalato, controllo giudiziario per Foodinho – Glovo: 40mila rider «sfruttati e sottopagati»

Enrica Riera

© Riproduzione riservata