Il centro di Gjadër, trasformato in Cpr, potrebbe di nuovo svuotarsi dopo la pregiudiziale della suprema corte. Con il dispositivo pubblicato oggi chiede ai giudici europei la compatibilità delle norme con la direttiva rimpatri, in un caso, e con la direttiva accoglienza, nell’altro

La Cassazione ha cambiato orientamento sul centro per rimpatri di Gjadër, in Albania. Con la decisione di giovedì 29 maggio, pubblicata il 30, ha rinviato due cause alla Corte di giustizia dell’Unione europea, mettendo di fatto in crisi l’ennesimo tentativo del governo Meloni di salvare l’intesa siglata con Edi Rama nel novembre 2023.

Lo scorso marzo, infatti, l’esecutivo ha deciso, con un decreto, di ampliare la funzionalità delle strutture costruite in Albania rendendole centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr). Senza una modifica della legge di ratifica del protocollo Italia-Albania, il governo ha così permesso di trasferire persone senza permesso di soggiorno trattenute nei Cpr italiani.

La modifica è arrivata dopo una serie di pronunce della sezione specializzata di Roma, prima, e della Corte d’appello, poi – che avevano costretto il Viminale a liberare i richiedenti asilo portati a Gjadër dopo il salvataggio in mare in acque internazionali.

La decisione della Cassazione

Con il dispositivo pubblicato oggi, e anticipato da Il manifesto sull’edizione del 30 maggio, la prima sezione penale della Cassazione ha ribaltato una sua pronuncia dello scorso 10 maggio: in quella data la corte aveva stabilito che anche i richiedenti asilo potevano essere trattenuti nel Cpr albanese, al contrario di quanto sostenuto dalla Corte d’appello in diverse pronunce.

I giudici di secondo grado non avevano convalidato i trattenimenti di chi – recluso a Gjadër – non aveva fatto domanda di protezione internazionale. Dando così una sponda al progetto del governo.

Ora, invece, la Cassazione ha deciso di rinviare i casi alla Corte di giustizia dell’Unione europea per chiedere la compatibilità delle norme con la direttiva rimpatri, in un caso, e con la direttiva accoglienza, nell’altro. Nel primo si tratta di una persona in una situazione di irregolarità, nel secondo di un richiedente asilo.

Si dovrà attendere la pubblicazione delle motivazioni. Intanto però i rinvii, che nascono da due ricorsi del Viminale contro le decisioni della Corte d’appello di non convalidare i trattenimenti, potrebbero portare i giudici italiani a non convalidare i trattenimenti in attesa di una sentenza della Corte di Lussemburgo, che valuti la compatibilità delle norme interne con il diritto europeo. E, quindi, i centri oltre Adriatico potrebbero svuotarsi, di nuovo.

