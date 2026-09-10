Due recenti pronunce dei tribunali di Napoli e Pescara riaffermano il rispetto delle regole contabili e il limite dei poteri delle assemblee condominiali

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I recenti orientamenti della giurisprudenza di merito, sintetizzati dalle pronunce del Tribunale di Napoli (sentenza n. 1822/2026) e del Tribunale di Pescara (ordinanza del 31 agosto 2026), riaffermano con un rigoroso richiamo sistematico un principio essenziale: il rispetto delle regole contabili e il limite dei poteri delle assemblee condominiali.

La questione sollevata travalica la pura controversia privata, per toccare direttamente l'architettura dei diritti individuali, il funzionamento dei servizi e la certezza delle obbligazioni. Nel caso deciso dal magistrato napoletano, un’assemblea di condominio aveva approvato a maggioranza il riaddebito, a carico dei soli condomini adempienti, di insoluti inerenti a vecchie fatture energetiche degli anni 2014 e 2015, già integralmente saldate all'epoca dai proprietari virtuosi. La giustificazione adotta dall'organo gestorio si fondava su un asserito imprevisto finanziario derivante dall'aggressione esecutiva del creditore. L'organo giudicante ha tuttavia annullato la deliberazione, chiarendo che il riparto "interno" delle insolvenze verso i solventi costituisce una deviazione arbitraria, ammessa soltanto in presenza di unanime consenso, di una comprovata urgenza esecutiva e con il rigido rispetto del diritto al conguaglio restitutorio.

Dal punto di vista della teoria generale del diritto e dell'economia della pubblica amministrazione condominiale, la pronuncia ristabilisce il primato della parziarietà delle obbligazioni, fondamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9148 del 2008. Ogni condomino risponde delle obbligazioni verso terzi nei limiti della propria quota millesimale.

L'imposizione di un'ulteriore quota di debito, mirata a ripianare la morosità altrui senza previsione di restituzione, configura un'indebita espropriazione privata e una palese violazione dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile. Tale disposizione tutela l'adempiente imponendo al creditore la preventiva escussione dei condomini morosi; consentire all'assemblea di scavalcare a maggioranza tale tutela significherebbe neutralizzare la norma costitutiva della responsabilità pro-quota.

Accanto al tema dell'illegittima traslazione del debito, si colloca la gestione operativa dello stallo decisionale e finanziario. L'ordinanza del Tribunale di Pescara affronta il fenomeno della paralisi dei lavori manutentivi dovuta all'omesso versamento dei contributi da parte di alcuni condomini. Di fronte alla richiesta di nomina di un amministratore ad acta formulata da una proprietaria, il giudice pescarese ha rigettato l'istanza, accertando che il professionista in carica aveva svolto correttamente tutte le procedure di selezione dell'impresa e che il ritardo derivava unicamente dalla mancata provvista finanziaria e dal rifiuto della proprietaria di sottoscrivere i documenti necessari.

Il provvedimento ha quindi escluso che lo strumento sostitutivo del giudice possa essere utilizzato per sanare la mancanza di liquidità imputata ai soli morosi, imponendo a questi ultimi il versamento delle quote dovute e stabilendo sanzioni coercitive. La combinazione di questi due pronunciamenti rivela la necessità di superare approcci emergenziali basati sull'arbitrio della maggioranza o sull'illusione di scorciatoie giudiziarie.

La gestione dei servizi comuni esige una rigida separazione tra le funzioni dell’amministratore, l'autonomia negoziale dei partecipanti e i diritti dei terzi creditori. Non si può tollerare che una maggioranza assembleare trasformi un condomino adempiente in un garante a fondo perduto delle inadempienze altrui, così come non si può supplire alla mancanza di cassa nominando un commissario straordinario quando l'ostacolo è l'inadempimento individuale.

Un approccio autenticamente riformista e liberale richiede la valorizzazione della responsabilità personale e della trasparenza amministrativa. La certezza delle posizioni debitorie costituisce l'unico presupposto idoneo ad assicurare la stabilità dei contratti e la corretta gestione dei beni. Se si consentisse alle assemblee di redistribuire i debiti a proprio piacimento, si incentiverebbe il fenomeno del moral hazard, deresponsabilizzando chi sceglie di non pagare e penalizzando chi adempie puntualmente.

Il quadro normativo, sorretto dall'interpretazione rigorosa dei giudici di merito, indica che la strada maestra resta l'azione di recupero crediti nei confronti dei soli soggetti inadempienti attraverso i decreti ingiuntivi esecutivi previsti dalla legge, unitamente all'eventuale costituzione di fondi cassa solo su base volontaria o come anticipazioni provvisorie espressamente destinate al conguaglio. La legalità delle decisioni collettive rimane la prima garanzia di efficienza per la proprietà comune e per il mercato.

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