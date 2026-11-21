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Francesco Schettino ha lasciato il carcere romano di Rebibbia. Dopo nove anni di detenzione, l’ex comandante della Costa Concordia, condannato a 16 anni di reclusione per il naufragio del 13 gennaio 2012 davanti all’isola del Giglio, in cui morirono 32 persone, potrà scontare il resto della pena fuori dal carcere. Il tribunale di Sorveglianza di Roma gli ha concesso l’affidamento in prova ai servizi sociali. La notizia, riportata dal Quotidiano nazionale, è stata confermata dall’avvocata di Schettino, Francesca Carnicelli. L’ex comandante ha lasciato il penitenziario nella serata di venerdì 20 novembre.

«La soddisfazione è tanta. A nostro parere c’erano tutti i requisiti perché venisse concessa questa misura alternativa, che rappresenta la corretta prosecuzione del percorso dopo la condanna», ha dichiarato la legale, secondo cui la valutazione degli operatori penitenziari sul percorso rieducativo del suo assistito è stata «estremamente positiva».

L’affidamento in prova è una misura alternativa alla detenzione che può essere concessa a chi deve scontare una pena residua non superiore a quattro anni. Schettino dovrà rispettare le prescrizioni stabilite dai giudici e seguire un programma di reinserimento sociale sotto la supervisione dell’Ufficio di esecuzione penale esterna. In caso di violazioni la misura potrà essere revocata.

L’ex comandante della Concordia era entrato a Rebibbia il 12 maggio 2017, dopo che la Cassazione aveva confermato la condanna per la tragedia di gennaio 2012. Quando con più di 4 mila persone a bordo, la nave aveva urtato gli scogli delle Scole durante una manovra di avvicinamento all’isola del Giglio. Al comandante furono contestate anche le responsabilità nella gestione dell’emergenza e nell’abbandono della nave.

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