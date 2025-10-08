IL TESTO APPROVATO IN SENATO

Alunni “plusdotati”, cosa prevede la nuova legge. Per le opposizioni «aggrava le disuguaglianze»

Chiara Sgreccia
08 ottobre 2025 • 14:22

Il provvedimento colma una lacuna del sistema normativo del nostro paese. Ma come fanno notare le opposizioni durante la discussione in Aula, il testo banalizza un fenomeno complesso e etichetta gli studenti, invece di favorire l’inclusione a scuola e costruirla sulla pluralità delle intelligenze. Il provvedimento passerà ora alla Camera

Per la maggioranza si tratta di un provvedimento fondamentale, che colma una grave lacuna del sistema normativo del nostro paese. Per l’opposizione, invece, è sì necessario tutelare gli allievi ad alto potenziale cognitivo, ma non con un ddl «ingessato» come quello approvato martedì 7 al Senato che rischia di «categorizzare e selezionare» gli alunni e «accrescere le disuguaglianze in classe», più che favorire l’inclusione a scuola. «Riteniamo che l’impianto normativo, nella sua attuale formulazi

