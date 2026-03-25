L’episodio in un istituto di Trescore Balneario (Bergamo). Il ragazzo indossava una maglia con scritto “vendetta”. Bloccato dopo l’aggressione da un altro insegnante e da due collaboratori scolastici. Operata d’urgenza, non sarebbe in pericolo di vita

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Una docente di lingue di 57 anni è stata accoltellata da uno studente tredicenne all’interno dell’istituto comprensivo Leonardo Da Vinci di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. L’aggressione è avvenuta intorno alle 7.45, poco prima dell’inizio delle lezioni, nei corridoi della scuola di via Damiano Chiesa, che ospita elementari e medie.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il ragazzo avrebbe colpito l’insegnante con un coltello, ferendola al collo e all’addome. Subito dopo è stato immobilizzato da un altro docente e da due collaboratori scolastici, fino all’arrivo dei carabinieri. Non risultano altre persone coinvolte. Gli investigatori parlano di un gesto isolato, escludendo un movente di natura terroristica. Il ragazzo indossava pantaloni mimetici e una maglia con scritto “vendetta”.

La docente è stata soccorsa e trasportata in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso. Sottoposta a intervento chirurgico, secondo fonti ospedaliere non sarebbe in pericolo di vita, anche se le sue condizioni restano serie.

Sull’episodio è intervenuto il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, che ha definito quanto accaduto «un fatto di una gravità sconvolgente», esprimendo «forte vicinanza alla docente, ai suoi familiari, alla scuola». Il ministro ha collegato l’aggressione alla necessità di rafforzare le misure contro la criminalità giovanile: «Questo fatto dimostra che è necessario approvare rapidamente le nuove, severe norme predisposte dal governo per contrastare la diffusione di armi improprie fra i giovani», ha dichiarato, sottolineando anche l’importanza di interventi sulla condotta, sull’educazione al rispetto e sul rafforzamento dell’assistenza psicologica nelle scuole.

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