In autunno si vota in oltre mille comuni, la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese ha firmato il decreto che fissa il turno nelle regioni a statuto ordinario. Ecco le guide alle amministrative nelle principali città

Le elezioni amministrative si terranno il prossimo 3-4 ottobre, mentre l’eventuale turno di ballottaggio, per l’elezione diretta dei sindaci, è fissato per domenica 17 e lunedì 18 ottobre. È stato deciso dalla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese che ha adottato il decreto che fissa la data del turno ordinario annuale di elezioni amministrative (comunali e circoscrizionali) nei comuni delle regioni a statuto ordinario.

Al voto 1.162 comuni, tra i quali 18 capoluoghi di provincia tra cui importanti città come Roma, Milano, Napoli, Torino e Bologna, 9 comuni sciolti per fenomeni di condizionamento e infiltrazione di tipo mafioso, per un totale di 12.015.276 elettori.

La guida alle amministrative:

