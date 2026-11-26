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Una donna di 23 anni è stata uccisa dal compagno di 25 che poi si è tolto la vita, prima dandosi fuoco e poi gettandosi dal viadotto Lora dell’A1 a Barberino del Mugello, lo stesso da cui avvenne un altro femminicidio, quello di Lorena Isceri lo scorso 3 settembre. È il 77esimo femminicidio, secondo i dati dell’Osservatorio indipendente di Non una di meno che, aggiornati proprio al 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza di genere, ne contava almeno 76.

Secondo le prime informazioni, la chiamata ai vigili del fuoco per segnalare un’auto in fiamme sul viadotto dell’A1 è arrivata alle 8.30 di questa mattina, 26 novembre. Il corpo della donna è stato trovato in una villetta bifamiliare a Ponte Buggianese, in provincia di Pistoia.

«È con profondo dolore che vi devo dire che il femminicidio di Ponte Buggianese ha strappato una giovane concittadina alla nostra comunità», ha scritto su Facebook Giordano Del Chiaro, sindaco di Capannori, una cittadina distante una ventina di chilometri da Ponte Buggianese. «La giovane donna di 23 anni, vittima del suo ex, era infatti residente a Lammari».

«Posso solo dire che basta, non ne possiamo più di donne che muoiono per mano di uomini. È inaccettabile. Basta», ha aggiunto Del Chiaro che, da sindaco, «a nome dell’intera comunità di Capannori, e a titolo personale», si stringe «alla famiglia di Miruna e a tutte le persone che le vogliono bene».

Una «strage infinita» che «coinvolge sempre di più i giovani», ha detto la senatrice di Italia Viva Daniela Sbrollini, capogruppo in commissione femminicidio, ricordando come questa morte sia una «conferma ulteriore della necessità di partire dall’educazione».

L’ennesimo femminicidio è avvenuto a un giorno dalla giornata internazionale per l’eliminazione della violenza maschile contro le donne e dal tentativo della maggioranza di annacquare il reato di femminicidio introdotto lo scorso anno all’unanimità. «Una volta ancora, è stato troppo tardi», ha detto Elly Schlein a margine di un evento della Cgil, considerando «molto grave che ieri non solo la maggioranza si sia rifiutata di votare una mozione di tutte le opposizioni unite che chiedeva l’educazione sessuo-affettiva obbligatoria in tutti i cicli scolastici, cosa che invece loro stanno arrivando a vietare con il ddl Valditara, ma che addirittura abbiano ceduto a Vannacci annacquando il reato di femminicidio».

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