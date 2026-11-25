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Nella Giornata internazionale per il contrasto alla violenza sulle donne le immagini peggiori arrivano, come purtroppo accade spesso, dalle aule del Parlamento. A scatenare le polemiche sono state le votazioni per le mozioni presentate alla Camera in occasione del 25 novembre e la (quasi dimenticata) legge sul consenso.

Con il sostegno della ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Eugenia Roccella, è stata parzialmente approvata la mozione presentata da Futuro nazionale, che richiede al governo di impegnarsi nell’«affermare il principio dell’uguaglianza del valore della vita umana, garantendo a ogni persona la medesima tutela penale indipendentemente dal sesso».

Lo scontro

Per le opposizioni si tratta di un tentativo di indebolire la legge sul femminicidio, che il partito del generale Roberto Vannacci ha chiesto di abolire. La deputata di Azione Elena Bonetti ha criticato la scelta, accusando la ministra Roccella di dare «uno schiaffo a tutte le donne vittime di violenza agita e di femminicidio». Bonetti era stata anche sostenitrice di un’altra mozione, in parte approvata ma riformulata. Totalmente cassata, invece, la mozione di Valentina Ghio del Pd. Tra i punti sostenuti da entrambe, c’era anche l’educazione sessuo-affettiva.

Dalla Camera al Senato lo scontro ha riguardato invece la legge sul consenso. Il cosiddetto ddl Bongiorno è stato approvato a Montecitorio grazie a un accordo bipartisan fra Elly Schlein e Giorgia Meloni, il 25 novembre dello scorso anno. Doveva introdurre un concetto nuovo nella giurisprudenza italiana, sebbene presente nelle sentenze della Corte di Cassazione, ovvero il consenso senza il quale l’atto sarebbe stato definito violenza.

La maggioranza, in particolare la Lega, ha ostacolato l’approvazione della legge al Senato. Ma per Giulia Bongiorno, presidente della commissione Giustizia, la colpa è della sinistra che «ha affossato ogni proposta».

Immediata la replica di Francesco Boccia, capogruppo del Pd: «La nostra domanda, a un anno dai fatti, è molto semplice: perché serviva un’altra mediazione? Perché la destra non ha voluto approvare al Senato la legge sul “consenso libero e attuale” che alla Camera era stata approvata all’unanimità, tra l’altro grazie a una stretta di mano tra la nostra segretaria Schlein e la premier Meloni? L’unico fatto è questo: la retromarcia della destra. Il resto sono chiacchiere».

Gli ha fatto eco la senatrice Pd, Valeria Valente: «Credo che la presidente Bongiorno sia avvocata troppo esperta per ricostruzioni tanto fantasiose. È evidente che ha cercato la polemica politica proprio il 25 novembre solo per coprire la sua grave scelta: quella di essersi resa complice della parte più retriva e maschilista del Paese».

Il discorso di Mattarella

Lontano dalle polemiche parlamentari il presidente Sergio Mattarella che, nel suo discorso in occasione del 25 novembre, ha ricordato che «accanto alla tutela, è fondamentale agire sulle cause culturali e sociali della violenza, partendo dall’educazione: famiglia, scuola e mondo del lavoro hanno un ruolo decisivo nel promuovere relazioni fondate sulla libertà e sulla reciprocità».

«Uscire dalla violenza è possibile, ed è un compito che riguarda l’intera società: non può dipendere soltanto dal coraggio di una donna», ha concluso il presidente, sintetizzando in una frase il compito collettivo che lo Stato deve intraprendere, attraverso azioni strutturali.

Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha enfatizzato la necessaria presenza dello Stato nell’accompagnare le donne che hanno subito violenza: «A tutte le donne che stanno affrontando questa battaglia voglio dire una cosa: non siete sole. Lo Stato c’è». La presidente ha elencato la serie di riforme, di leggi e di atti compiuti dal suo governo per contrastare la violenza di genere, ponendo al centro il “codice rosso” e il reddito di libertà.

«La sensibilizzazione, pur fondamentale, da sola non basta: deve accompagnarsi a scelte concrete. È la strada che abbiamo seguito in questi anni, rafforzando il codice rosso e gli strumenti di prevenzione, raddoppiando le risorse del Piano antiviolenza, sostenendo la rete dei centri antiviolenza e delle case rifugio e approvando la legge che riconosce il femminicidio come reato autonomo», ha scritto in un post Facebook la presidente.

I dati delle associazioni che si occupano del tema, però, sono, purtroppo, ancora preoccupanti. Secondo il report dell’associazione Di.re. il Reddito di libertà, misurato per la prima volta, è stato richiesto nel 2025 dal 6,9 per cento delle donne che, durante l’anno, si sono rivolte per la prima volta a un centro antiviolenza: 1.179 richieste, delle quali meno della metà, 581, risulta accolta. Ci sono poi i dati dell’Osservatorio Non una di meno, che riferiscono di 76 femminicidi da gennaio 2026, e mettono in luce anche la gestione della spesa pubblica. Che nel 2025 è aumentata del 20 per cento. Ma per scopi militari.

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