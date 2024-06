Dopo tre anni di lotte, seguite alla chiusura unilaterale comunicata dal fondo proprietario con una mail, da cinque mesi i lavoratori non percepiscono remunerazione o ammortizzazione sociale. Per sostenere loro e la rinascita dello stabilimento, la Società operaia di mutuo soccorso di Pinerolo ha lanciato una campagna a sostegno di “Insorgiamo”, la società di mutuo soccorso fondata nel 2023 dagli ex dipendenti dell’azienda

Da quasi tre anni i lavoratori e le lavoratrici dell’ex stabilimento della Gkn a Campi Bisenzio, vicino a Firenze, lottano per salvare il proprio posto di lavoro, dopo che il fondo finanziario inglese Melrose, proprietario dello stabilimento, ha deciso la chiusura in modo unilaterale, avvertendo i dipendenti con una e-mail nel luglio del 2021.

In questo periodo le donne e gli uomini dell’ex Gkn, azienda che si occupa della produzione di componenti destinate all’industria automobilistica e non solo, sono rimasti uniti e hanno dato vita a una rete di solidarietà senza precedenti, che ha coinvolto dipendenti di altre aziende, abitanti del territorio, studenti e studentesse, ricercatori e ricercatrici e intelligenze solidali delle università, ma anche organizzazioni di ogni tipo sparse in tutta Italia e in Europa, così come esponenti del mondo dello spettacolo e della cultura (tra i firmatari c’è anche Alessandro Barbero, storico e divulgatore).

La rete di solidarietà ha dato vita ad atti concreti: manifestazioni, un referendum territoriale per sostenere la proposta di riconversione industriale dell’ex Gkn, un piano di reindustrializzazione ecocompatibile e socialmente integrato con il territorio, ma è stato fatto anche un lavoro di divulgazione come documentari, pubblicazioni scientifiche, uno spettacolo teatrale e due festival della letteratura working class.

Dalle iniziative sono nate anche la Società operaia di mutuo soccorso “Insorgiamo” nel 2023, la cooperativa Gff per avviare la nuova attività produttiva e la raccolta fondi poi confluita nella campagna di azionariato popolare.

Con questi atti è stato possibile fornire un aiuto concreto a lavoratrici e lavoratori, rimasti senza stipendio e senza ammortizzatori per lunghi periodi, ma anche di costituire una prima base di capitale sociale per la neonata cooperativa, indispensabile per avviare la nuova impresa industriale, e di scrivere una proposta di legge regionale per la costituzione di consorzi industriali atti a sostenere la riconversione delle aziende in crisi.

Da cinque mesi i lavoratori e le lavoratrici non percepiscono alcuna remunerazione o ammortizzazione sociale: la loro società di mutuo soccorso ha bisogno di un sostegno attivo da parte di tutti coloro che ritengono la loro lotta importante per le future generazioni.

Per queste ragioni, la Società operaia di mutuo soccorso di Pinerolo, costituitasi nel 1848, ha lanciato una nuova campagna di raccolta fondi a favore di “Insorgiamo”.

L’obiettivo è quello di costituire una cassa di mutua resistenza come strumento di mutuo aiuto a distanza, invitando a partecipare tutti coloro che si riconoscono nella causa dei lavoratori e delle lavoratrici dell’ex Gkn.

Le adesioni alla campagna di raccolta fondi potranno essere comunicate sulla mail solidarietaemutualismo@gmail.com. Le donazioni potranno essere effettuate con bonifico singolo o continuativo al seguente conto corrente di Banca Etica, intestato a Soms Pinerolo: IBAN IT81 E050 1801 0000 0002 0000 339 BIC ETICIT22XXX. Le donazioni saranno interamente devolute alla società “Insorgiamo”, costituita nel 2023.

