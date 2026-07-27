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Dopo la diffusione sui media di immagini del video registrato con la bodycam di uno dei poliziotti intervenuti al Pilastro su Abderrahim Fakir, il legale dei suoi parenti, Fabio Anselmo, ha chiesto di averne una copia ma la sua istanza è stata rigettata, dato che si tratta di atti entrati nel fascicolo delle indagini e coperte da segreto investigativo. Solo che, dopo, nuovi frame di quel video erano sui tg.

Per questo oggi Anselmo ha presentato una nuova istanza in procura in cui, ricordando il primo diniego ricevuto, chiede di «disporre accertamenti urgenti al fine di identificare il soggetto che ha condiviso con soggetti estranei all'autorità giudiziaria procedente, e rivelato pubblicamente, le suddette immagini, coperte da segreto investigativo, la cui rivelazione costituisce reato, al fine di perseguirne la condotta».

Nell'istanza, Anselmo chiarisce che la difesa dei parenti di Fakir non ha «tali immagini» e che «si presuppone che tali immagini siano in possesso esclusivamente dell'autore della registrazione, che ha azionato la bodycam nel momento in cui esercitava le proprie funzioni come pubblico ufficiale, nonché dei soggetti terzi cui egli l'abbia messa a disposizione».

Pertanto, si legge ancora nell'istanza di Anselmo, «l'eventuale condotta di rivelazione non può che provenire dal soggetto autore delle registrazioni oppure da soggetti terzi venuti in possesso delle suddette immagini in quanto investiti dall'autorità giudiziaria procedente della funzione investigativa».

Intanto oggi i familiari di Fakir sono stati sentiti, come persone informate sui fatti, dai pm. L’audizione è durata circa due ore. Questa sera su Filorosso verrà trasmesso un nuovo video in cui Fakir è a terra, non ha ancora perso i sensi e il suo volto è sporco di sangue. Attorno a lui si vedono almeno tre persone che lo trattengono, tra le quali l'agente di polizia che indossa la bodycam. Sono ancora le nuove immagini della bodycam. Verrebbe mostrata la pressione su testa e schiena.

«L'esclusivo documento video sarà al centro dell'approfondimento della puntata che analizzerà il caso attraverso immagini, testimonianze e ricostruzioni», scrivono dal programma in onda questa sera.

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