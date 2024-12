Il coniuge ha poi tentato il suicidio. Il delitto è avvenuto a Ripaberarda, in provincia di Ascoli Piceno. Al momento della tragedia in casa erano presenti anche i figli della coppia, di 8 e 10 anni

Ha ucciso la moglie a colpi di coltello mentre dormiva e ha poi tentato il suicidio tagliandosi le vene con la stessa lama. L’ennesimo femminicidio del 2024 è avvenuto giovedì mattina, poco prima delle 7, nel piccolo centro di Ripaberarda, frazione del comune di Castignano, in provincia di Ascoli Piceno.

Emanuela Massicci, 45 anni, sarebbe morta a seguito delle coltellate che il marito, Massimo Malavolta, 48 anni, le ha inferto, ma si attende la perizia del medico legale per informazioni più dettagliate. Nessun dubbio comunque che il colpevole sia Malavolta, ora piantonato all’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno per delle ferite che si sarebbe auto inferto, ma le sue condizioni non sono gravi.

Al momento della tragedia in casa, nella stanza accanto, erano presenti anche i figli della coppia, di 8 e 10 anni, che ora sono affidati ai nonni.

Il 48enne, dopo aver ucciso la moglie, avrebbe chiamato il padre. Sarebbe stato lui a dare l'allarme. Secondo le prime informazioni, i rapporti tra i coniugi erano da tempo tesi. Sul femminicidio indagano i carabinieri, coordinati dal procuratore capo di Ascoli Piceno, Umberto Monti.

La notizia ha fortemente scosso il comune: «Non avevamo notizia di problemi particolari all'interno del nucleo familiare», ha commentato il sindaco di Castignano, Fabio Polini. «So che lui lavora in un'azienda della zona industriale di Ascoli, lei ha fatto qualche supplenza da maestra, ma non aveva una cattedra», ha spiegato. «Il pensiero mio e di tutti va ai due bambini, vittime inconsapevoli anche loro di questa tragedia enorme: il comune di Castignano – ha assicurato Polini - farà tutto quanto di propria competenza per stare vicini a loro».

Oltre cento i femminicidi nel 2024

Quello di Emanuela Massicci è il settimo femminicidio che nel 2024 si è consumato nelle Marche. Il suo nome si inserisce nell’agghiacciante conta nazionale di oltre 110 casi secondo l’osservatorio femminicidi lesbicidi transcidi in Italia di Non Una Di Meno, e di 106 secondo i dati del ministero dell’Interno.

