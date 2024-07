La donna, fisioterapista, era appena uscita dal lavoro in zona Portuense a Roma. Un auto si è avvicinata e l’ha uccisa con un fucile a canne mozze. Si tratta del 46esimo femminicidio dall’inizio dell’anno. Dall’altra parte della città era in corso un’azione non violenta del movimento “Bruciamo tutto” per protestare contro la narrazione dei media

Si è costituito in caserma l’ex compagno, per il femminicidio di Manuela Petrangeli, fisioterapista, che è stata colpita con un fucile a canne mozze mentre stava uscendo dal lavoro. Il 46esimo femminicidio dall’inizio dell’anno è avvenuto a Roma in zona Portuense. L’ex compagno ha poi consegnato ai carabinieri l’arma con cui avrebbe ucciso la donna.

La procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio ed è la pm Antonella Pandolfi del pool antiviolenze, coordinate dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, a occuparsi del caso. È stata disposta l’autopsia sul corpo della donna 50enne. I due, separati da tre anni, hanno un figlio di 9.

Gli ultimi dati ufficiali sui femminicidi del Servizio analisi criminale del ministero dell’Interno, aggiornati al 30 giugno, registrano su un totale di 141 omicidi 49 donne uccise. Tra queste 44 in ambito familiare e affettivo e 24 uccise dal partner o dall’ex partner. Segno che nella quasi totalità dei casi all’origine dell’omicidio c’è controllo, possesso e sopraffazione: l’apice di una spirale di violenza maschile.

A questi nomi però bisogna aggiungere quello di Petrangeli e di un’altra donna, di cui non è ancora certa l’identità, trovata morta in provincia di Treviso. Dati che sono in continuo aggiornamento, perché – sempre stando ai dati ufficiali – si registra un femminicidio ogni quattro giorni. Senza contare i tentativi di femminicidio che, secondo i numeri dell’Osservatorio nazionale di Non una di meno, sono stati 17 in sei mesi.

La narrazione

Mentre Petrangeli veniva uccisa, dall’altra parte della città era in corso un’azione diretta non violenta del movimento femminista “Bruciamo tutto” davanti alla sede Rai per denunciare la narrazione della violenza di genere e della cultura dello stupro in cui questa avviene. «Perché il giornalismo spesso fallisce nell’identificare nel patriarcato l’origine dei femminicidi?», scrive il movimento.

