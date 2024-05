Dall’inizio del 2024, in Italia sono state uccise 34 donne, di cui trenta in ambito familiare o affettivo. Le associazioni continuano a denunciare la mancanza di un approccio sistemico alla prevenzione della violenza sulle donne

Si pensava fosse un suicidio, ma probabilmente Giada Zanola, 34enne originaria di Brescia, è stata uccisa dal compagno. L’autopsia stabilirà se sia stata stordita prima di essere gettata al di là della recinzione del cavalcavia nei pressi di Vigonza, in provincia di Padova. Il fidanzato, Andrea Favero, è stato fermato con l’accusa di omicidio volontario aggravato.

Se le indagini dovessero confermare questa ipotesi sarebbe solo l’ultimo di una lunga lista di femminicidi che quest’anno si è aperta il primo gennaio con l’uccisione di Rosa D’Ascenzo, 71 anni, colpita a morte dal marito.

I numeri

Dall’inizio del 2024, secondo il report di lunedì del servizio analisi criminale del ministero dell’Interno, sono state uccise 34 donne, di cui trenta in ambito familiare o affettivo. In 18 casi l’assassino è stato il partner o l’ex partner. Uno schema, quindi, che si ripete, in cui a pagare sono sempre loro, le donne, molte volte già vittime di violenza all’interno delle mura domestiche, come in questo caso.

Secondo gli investigatori, infatti, Andrea Favero avrebbe avuto atteggiamenti violenti nei confronti di Giada Zanola altre volte e lei non ha mai sporto denuncia.

Ma la denuncia in Italia non è sempre garanzia di salvezza. A settembre la Camera aveva approvato una stretta alle norme del “Codice rosso”, la legge del 2019 che istituiva una corsia preferenziale per denunce e indagini riguardanti casi di violenza su donne e minori. Secondo un report di gennaio dell’associazione D.i.Re. «nonostante l’introduzione del Codice rosso, i dati disponibili rivelano che circa il 50 per cento dei casi segnalati di violenza contro le donne viene archiviato senza nemmeno arrivare al processo. I tassi di condanna sono bassi».

Guardando sul lungo periodo, dal 2013 a oggi gli investimenti in materia sono aumentati del 156 per cento. Un incremento di fondi che ha portato a uno stanziamento, tra il 2020 e il 2023, di 248,8 milioni di euro.

Ma non in tutti gli ambiti. Con il governo Meloni, infatti, i fondi per la prevenzione sono stati tagliati del 70 per cento rispetto al 2022. Solo il 12 per cento del finanziamento totale è stato indirizzato ad azioni di prevenzione, confermando una strategia di tipo repressivo e non preventivo. Non è previsto un piano strutturato di educazione che miri a creare almeno nelle nuove generazioni una consapevolezza sul tema, una visione della realtà priva di stereotipi e di schemi mentali ormai radicati.

Approccio solo emergenziale

«Il contrasto alla violenza contro le donne manca di un approccio sistemico e strutturale», si legge nel report di D.i.Re. «Persistono ostacoli per le donne in situazioni di violenza nell’accesso alla giustizia, evidenziati dagli elevati tassi di archiviazione, bassi tassi di condanna e dalla mancanza di una formazione adeguata su stereotipi e pregiudizi giudiziari».

Quello adottato è un approccio emergenziale, si agisce come se si dovesse contrastare un fenomeno grave ma passeggero, quando invece quello dei femminicidi è uno schema secolare. Non frutto di un «raptus» o di un «abbaglio di gelosia», ma conseguenza di una mentalità in cui dominano possesso, disprezzo, pretese, obblighi.

Della violenza di genere si conoscono i numeri, le caratteristiche, le conseguenze, ma al posto di agire a priori, ci si muove a posteriori, quando ormai in qualche caso è troppo tardi per intervenire.

