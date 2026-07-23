Futuro Nazionale, il partito fondato dall'ex generale Roberto Vannacci, ha cancellato la scritta «Carlo Giuliani, ragazzo» dalla targa di piazza Alimonda, a Genova, il luogo dove il 20 luglio 2001 venne ucciso dal carabiniere Mario Placanica durante le contestazioni del G8

Ogni anno, in occasione dell'anniversario della morte, il nome di Giuliani e la parola "Ragazzo" vengono riscritti con un pennarello sulla targa, proprio come era stato fatto nel 2001. La cancellazione della scritta è stata rivendicata da Futuro Nazionale. In un post su Facebook, il consigliere comunale Francesco Maresca ha spiegato l'iniziativa: «Noi come Futuro Nazionale ci teniamo al decoro della nostra città e abbiamo subito riassegnato il nome a piazza Alimonda. Grazie al nostro Filippo Camillo Bortoluzzi Maiano e ai suoi ragazzi per il lavoro eseguito con scrupolo e coraggio».

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Anche Vannacci l’ha rivendicata sui suoi social approfittandone per attaccare Silvia Salis che chiama «il sindaco». «Evidentemente – scrive – era troppo impegnata in altre faccende e riconferire decoro alla propria città non rientra nelle sue priorità. Poco male… Ci ha pensato qualcun altro». E ancora: «Chissà quanto ci metterà a far ripulire la minaccia di morte e l'incitazione alla violenza reale nei miei confronti che da giorni campeggia nella sua città dove libertà e diritti, a parole, rappresentano la principale priorità dell'amministrazione comunale».

Quest'anno, la ricorrenza è stata accompagnata da una polemica politica. Al centro delle contestazioni una foto della targa pubblicata su Facebook dalla presidente del Municipio Centro Est, Simona Cosso, esponente del centrosinistra che è stata fortemente contestata dal centrodestra. I consiglieri comunali della Lega Paola Bordilli e Alessio Bevilacqua, insieme al capogruppo municipale Remo Viazzi, hanno chiesto chiarimenti alla presidente del Municipio: «La pubblicazione di un'immagine che ritrae un bene pubblico deturpato solleva gravi interrogativi sul piano istituzionale».

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L'intervento riaccende una controversia che si ripete quasi ogni anno attorno alla memoria di Carlo Giuliani e al significato simbolico della targa di piazza Alimonda.

Proprio il quartiere che la ospita è stato al centro di un’altra polemica politica. A febbraio, infatti, la sindaca Silvia Salis ha chiesto alla prefetta Cinzia Torraco e al questore di Genova di affrontare il tema della presenza della sede di CasaPound, a pochi passi da piazza Alimonda, ritenuta fonte di criticità per l'ordine pubblico e la vivibilità del quartiere. Una presa di posizione che ha provocato l'immediata replica del movimento di estrema destra. 

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