Il governo ha annunciato che approverà oggi le nuove regole per scuola, trasporti e green pass per contrastare l’epidemia di Covid-19 e la variante Delta.

Secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni, la necessità di esibire un green pass sarà estesa ai trasporti a lunga percorrenza, treni e aerei, e ai lavoratori della scuola.

Da domani, intanto, entrerà in vigore l'estensione del green pass decisa alla fine di luglio. Sarà obbligatorio esibire il certificato per frequentare tutte le attività al chiuso esclusi i trasporti, dai ristoranti ai cinema.

Il decreto

Le forze di maggioranza sono divise sulle nuove regole, con la Lega che rimane contraria all’estensione del green pass e che in parlamento ha addirittura presentato un emendamento per abolirlo.

I capi delegazione dei partiti che sostengono il governo si incontreranno questa mattina per trovare un accordo.

Il testo sarà poi presentato alla conferenza stato regioni e dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri alle 16 per l’approvazione definitiva. Dopo la riunione è prevista una conferenza stampa del presidente del Consiglio Mario Draghi.

I contenuti

Salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, il decreto dovrebbe includere l’introduzione dell’obbligo di green pass per i lavoratori della scuola. Chi non sarà vaccinato, o non si farà un tampone ogni 48 ore, potrebbe essere adibito ad altre mansioni non a contatto con gli studenti.

Per quanto riguarda i trasporti, l’obbligo dovrebbe valere per quelli a lunga percorrenza. Quindi sarà necessario su aerei e treni a lunga percorrenza, ma non per il trasporto pubblico normale. Non è chiaro, invece, se riguarderà anche i treni regionali.

Il decreto dovrebbe anche introdurre un prezzo fisso per i tamponi, uno dei modi per ottenere il green pass, e in particolare uno sconto per i minorenni.

Le norme probabilmente entreranno in vigore dal primo settembre, ma la data è uno dei punti più controversi e probabilmente potrebbe essere spostata più avanti su richiesta della Lega.

