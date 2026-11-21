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È iniziato tutto una settimana fa. Quando l’indagine della procura di Caltanissetta, guidata da Salvatore De Luca, è entrata nel vivo. Il 12 novembre scorso, alle prime ore del mattino, i carabinieri del Ros hanno infatti perquisito le abitazioni dell’ex capo della Polizia e dei servizi segreti, Giovanni De Gennaro, indagato per depistaggio sulle indagini relative alla strage di via D’Amelio.

Per De Gennaro, meglio conosciuto come lo “Squalo”, i pm nisseni avevano chiesto l’arresto: la misura era stata rigettata dalla giudice per le indagini preliminari, Giulia Zappalà, a causa di un quadro indiziario insufficiente, e il prossimo 1 dicembre l’ex capo della Polizia, che si è tolto la vita oggi (sabato 21 novembre, ndr) nella sua casa in Toscana, avrebbe dovuto presentarsi all’udienza del tribunale del Riesame per essere ascoltato.

Le accuse

I pm siciliani, in base alle accuse mosse nei confronti dell’ex superpoliziotto, gli hanno contestato una vicenda: De Gennaro, secondo loro, avrebbe esercitato delle pressioni per impedire che il pentito Salvatore Contorno, detto Totuccio, rendesse dichiarazioni ai magistrati sull’autobomba contro Paolo Borsellino e gli uomini della sua scorta. Un depistaggio che, per i pubblici ministeri di Caltanissetta, sarebbe stato anche materiale: con l'aiuto di una sua fedelissima collaboratrice, lo “Squalo” avrebbe in parte nascosto e in parte distrutto e bruciato, molti documenti. Documentazione solo parzialmente recuperata dai militari del Ros, e riguardante, tra le altre cose, anche atti giudiziari e articoli di stampa afferenti all'arresto di Salvatore Contorno nel 1989. In una conversazione captata dagli investigatori, De Gennaro avrebbe affermato di aver «ormai distrutto tutto».

Il Riesame

Come detto, la gip del tribunale siciliano ha rigettato la richiesta dei domiciliari avanzata dai pm. Scrivendo, tuttavia, di non escludere la presenza di una «cabina di regia volta a inquinare tutti i filoni buoni» che avrebbero portato a illuminare le zone d’ombra sulle stragi di mafia. «C'è un dato acquisito – scrive la giudice Zappalà – e cioè il fatto che De Gennaro ha inteso celare alla conoscenza degli inquirenti qualcosa che lo riguarda non come privato cittadino, ma come pubblico ufficiale con ruolo centrale in importanti operazioni di contrasto alla criminalità organizzata».

E ancora: «Le superiori conclusioni sono evidentemente suscettibili di essere ribaltate da un positivo esito di attività di perquisizione che dimostri l'intenzione di mettere al sicuro gli archivi riservati di Giovani De Gennaro, oltre che dall'escussione di persone informate sui fatti, sia sulla ragion d'essere e sulla reale consistenza del rapporto ancora esistente tra De Gennaro e Contorno (circostanze sulle quali, naturalmente, dall'indagato potrebbero provenire ancor più utili spiegazioni)».

Una decisione, quella della giudice, «illogica» per la procura di Caltanissetta, che ha fatto ricorso. Gli altri indagati del procedimento riguardante De Gennaro sono l'ex poliziotto Francesco Pacetto, l'ex collaboratore di giustizia Contorno, la funzionaria del Dis Donatella Peruzzi e il sottufficiale della finanza Massimo Carnicelli.

Negli atti giudiziari erano, infine, emerse ulteriori vicende: la fuga di notizie dell’1 aprile 2025, per cui è oggi nei guai l’ex aggiunto dell’Antimafia Michele Prestipino che, secondo i pm di Perugia, avrebbe rivelato informazioni riservatissime sulle indagini sul ponte sullo Stretto di Messina a De Gennaro, presidente di Eurolink, il consorzio di imprese che guiderà la costruzione dell’opera, e a Francesco Gratteri, ex superpoliziotto pure lui e consulente di Webuild. E, ancora, il giallo della cimice piazzata al Centro studi americani di via Caetani a Roma dove l’ex capo della Polizia era presidente dal 2013. De Gennaro scoprirà l’esistenza della cimice solo a marzo 2026 grazie a una soffiata di cui gli inquirenti non sono riusciti a identificare l’autore.

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