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Gianni De Gennaro si è tolto la vita. Si è sparato nella sua casa di campagna pochi giorni dopo la notizia dell’indagine a suo carico per depistaggio condotta dalla procura di Caltanissetta.

È stato uno degli uomini chiave della storia italiana degli ultimi 40 anni ricoprendo incarichi nei gangli più importanti della Repubblica, attraversando bufere anche giudiziarie, uscendone indenne e rafforzato. “Squalo”, il soprannome che gli hanno affibbiato negli anni, è la sintesi della sua tempra e della sua andatura in ogni mare. Inizia come sbirro, con arresti eccellenti e operazioni internazionali, tanto da guadagnarsi dall'Fbi americana la "Medal of Meritorious Achievement", per il ruolo svolto nell'operazione Pizza Connection, l'indagine sui legami tra Cosa nostra americana e quella siciliana. È stato collaboratore e amico del giudice Giovanni Falcone, per oltre dieci anni al suo fianco.

Nel 1984 si occupa dell'estradizione dal Brasile di Tommaso Buscetta, diventa vicedirettore della Direzione investigativa antimafia. Dopo le stragi di Capaci e via D’Amelio, diventa direttore della Dia, la Direzione investigativa antimafia che aveva voluto il giudice Giovanni Falcone sul modello proprio dell’Fbi americana.

Ricopre gli incarichi più prestigiosi, spicca il volo inarrestabile nel 1994, quando il governo Berlusconi lo nomina numero due della polizia di Stato. È l’anno del peccato originale, pochi mesi prima, brucia un’indagine segreta proprio sui rapporti tra l’ex cavaliere e cosa nostra con una fuga di notizie, i verbali vengono pubblicati da Repubblica. L’anno spartiacque.

Da allora lo “Squalo” scala ogni posizione. Nel 2000 da vice diventa capo della polizia di Stato. È il numero uno quando a Genova si celebra il G8 con seguito di violenze culminate nel pestaggio alla scuola Diaz. Indagato e condannato in primo grado per aver istigato alla falsa testimonianza l'ex questore del capoluogo Francesco Colucci, viene assolto dalla Cassazione «perché il fatto non sussiste». Nel 2007 lascia la polizia, ma occupa ogni ruolo di vertice.

Diventa direttore del Dis, poi autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, infine, presidente di Leonardo. Negli ultimi si dedica al settore privato: presidente della Banca Popolare di Bari. Dal 2022 diventa presidente di Eurolink, general contractor per la progettazione e la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina. Dal 2013 guidava il centro studi americani. L’ultima curva della sua interminabile carriera lo ha visto iscritto nel registro degli indagati con un’accusa: depistaggio con l’aggravante di aver favorito la mafia. L’epilogo drammatico con il suicidio nella sua casa in campagna.

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