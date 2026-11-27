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L’università Luiss Guido Carli inaugura l’anno accademico 2026-2027 con una direzione chiara: educare, innovare e costruire per governare l’ntelligenza artificiale sviluppando il pensiero critico, le capacità di giudizio e la responsabilità individuale. Nell’aula magna Mario Varcelli di viale Pola a Roma, il rettore Paolo Boccardelli, il presidente della Luiss, Giorgio Fossa e l’ospite d’onore Andrea Pignataro, fondatore e Ceo di Ion Group hanno tracciato il nuovo percorso dell’università.

Tenere insieme tecnologia e pensiero critico

Innovazione tecnologica e autonomia di giudizio devono essere tenute insieme per guardare al futuro e costruirlo con i giovani studenti. L’università si pone l’obiettivo di sperimentare le nuove tecnologie e l’intelligenza artificiale per stimolare nuove modalità di apprendimento, investendo nelle capacità cognitive e di analisi degli studenti attraverso una formazione che utilizzi tecniche differenti. Dalle palestre cognitive, per bilanciare l’uso dell’intelligenza artificiale con il ragionamento indipendente, alle nuove iniziative device-free progettate per favorire concentrazione e confronto senza gli schermi.

«Studentesse e studenti affidano all’università ciò che hanno di più prezioso, il loro talento e le loro aspirazioni», ha dichiarato nella sua relazione di apertura il rettore Paolo Boccardelli e ha proseguito: «Come docenti abbiamo il dovere di coltivare questo potenziale in un contesto globale in continua trasformazione contribuendo a formare una nuova generazione di leader con solide basi disciplinari e un forte pensiero critico, indispensabili per governare le nuove tecnologie e assumere decisioni responsabili. Ai nostri studenti dico: portate con voi competenze, coraggio e collaborazione per interpretare il cambiamento, osare oltre i confini già tracciati e guidare il futuro».

L’educazione universitaria deve essere orientata verso l’ingresso nel mondo del lavoro. In un futuro professionale che si prospetta molto diverso da quello attuale, la Luiss ha modificato il percorso di formazione con un approccio Employability by Design, in cui l’occupabilità è fin da subito parte integrante del percorso formativo. In quest’ottica, l’università ha ampliato le opzioni di personalizzazione dei piani di studio attraverso il progetto Certificate: 60 percorsi co-progettati con imprese e istituzioni per sviluppare competenze tecniche e trasversali complementari alla formazione disciplinare, attestate da badge digitali condivisibili sui propri profili online.

Università e imprese devono collaborare

L’ospite d’onore, Andrea Pignataro, con una relazione dedicata a L'architettura dell'università in un mondo esponenziale, ha affermato: «La distanza fra ciò che la tecnologia rende possibile e ciò che le organizzazioni adottano è la più grande occasione che un'università abbia avuto da generazioni. Un ateneo può formare persone che aiutano sin dal primo giorno le aziende a chiudere questa distanza. Siamo all'inizio di una nuova fase di ricostruzione. Sta a noi cogliere questa occasione».

A sostenere questa nuova direzione gli investimenti nella Faculty, nella Ricerca e nella Terza Missione. La Luiss ha ottenuto punteggi alti nella Valutazione della Qualità della Ricerca, per cui si è classificata 1° nelle scienze economico-aziendali e 2° nelle scienze economiche e statistiche. È cresciuta anche nella Terza Missione passando dal 15° al 2° posto su scala nazionale. Anche a livello internazionale l’università Guido Carli ha raggiunto ottimi risultati: nel 2026 è arrivata al 18° posto mondiale nel Financial Times Masters in Finance, e al 30° nel Masters in Management.

A chiudere l’inaugurazione, il discorso del presidente Fossa: «Trovare soluzioni alle complessità del mondo è una caratteristica tipicamente umana e dà un senso profondo alle nostre azioni: una scintilla che nasce dalla curiosità e che nessuna macchina potrà mai replicare. È questa la visione che guida da sempre il nostro Ateneo, mettendo al centro gli studenti e la collaborazione con il mondo delle imprese in un’ottica di sistema. In questa fase di grandi trasformazioni non vogliamo soltanto preparare i giovani al futuro, ma contribuire a scriverlo insieme a loro».

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