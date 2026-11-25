«Sei arrivato dove neanche la mafia era riuscita ad arrivare», sarebbe questa una delle frase contenute nel messaggio scritto prima del suicidio e indirizzato al procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca. De Gennaro avrebbe anche lasciato un altro scritto «per chi vorrà pubblicarlo» e due missive private

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Sarebbero quattro le lettere lasciate dall’ex capo della polizia Gianni De Gennaro prima di suicidarsi all’età di 78 anni. In una missiva, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, De Gennaro avrebbe rivolto un messaggio diretto al procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca: «Sei arrivato dove neanche la mafia era riuscita ad arrivare». Il riferimento è all’inchiesta sul presunto depistaggio della strage di via D’Amelio, condotta dalla procura nissena e nell’ambito della quale De Gennaro era indagato.

Tra i materiali ritrovati dagli inquirenti figura anche una busta contenente un hard disk che non era stato trovato durante le precedenti perquisizioni. «Non ve l’ho dato perché non avreste capito niente. Comunque, eccolo qui», avrebbe scritto De Gennaro.

Oltre alla lettera per De Luca, l’ex capo della polizia avrebbe lasciato un altro scritto «per chi vorrà pubblicarlo» e due missive private. Alcune delle lettere riporterebbero la data del 17 novembre, un elemento che avvalorerebbe l’ipotesi che il suicidio, avvenuto lo scorso 21 novembre, fosse stato pianificato da giorni.

Le lettere – fa sapere l’AdnKronos – saranno restituite in originale dalla procura di Grosseto ai familiari, in qualità di eredi, al termine degli accertamenti ancora in corso nel procedimento che ipotizza, a carico di ignoti al momento, il reato di istigazione al suicidio. Una volta rientrati in possesso degli scritti, attualmente sotto sequestro, i congiunti potranno disporne nelle forme dovute, compresa l’eventuale autorizzazione alla loro pubblicazione.

Le buste sono state aperte martedì 24 novembre nella sede del Ris di Roma alla presenza della procuratrice di Grosseto, Maria Navarro, e dei sostituti procuratori Giovanni De Marco e Valeria Lazzarini. Le lettere sono inoltre oggetto di interesse investigativo per gli eventuali elementi che potrebbero contenere in relazione alle contestazioni della Procura di Caltanissetta, che aveva indagato De Gennaro per depistaggio, e agli altri filoni d'indagine sulle stragi mafiose del 1993 condotti dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura di Firenze.

La procuratrice di Firenze, Rosa Volpe, ha aperto un fascicolo per valutare eventuali elementi utili per le inchieste sulle stragi mafiose a Firenze, Roma e Milano nel 1993. Riguardo all'attività in corso alla Dda, Volpe si è limitata finora a ricordare che «verrà valutato se, nelle lettere scritte da De Gennaro, ci siano elementi di interesse per le inchieste di nostra competenza sulle stragi».

Un passaggio cruciale prima dell’eventuale dissequestro delle lettere sarà l’autopsia.

Questa è stata disposta per venerdì 27 novembre all’ospedale fiorentino di Careggi da due medici legali, Beatrice Defraia, direttrice facente funzioni dell'istituto di medicina legale di Careggi, e Andrea Paterna, dell’istituto di medicina legale di Siena. L’autopsia dovrà contribuire a chiarire le cause e a definire con maggiore precisione l’ora del decesso, attualmente ipotizzata tra le 5 e poco prima delle 8 di sabato scorso, quando il corpo di De Gennaro è stato scoperto dal custode della tenuta riverso sul pavimento in una delle due dependance della villa.

I funerali solenni (ma non di Stato) sono previsti, invece, per lunedì 30 novembre. Si terranno a Roma, nella basilica di Santa Maria degli Angeli, e a officiare la cerimonia ci sarà monsignor Francesco Pesce, cappellano di Montecitorio.

Intanto, la commissione del Viminale per la tutela dei pentiti e dei testimoni di giustizia si riunirà nel pomeriggio di mercoledì 25 e potrebbe valutare la possibilità di riattivare il programma di protezione per l'ex pentito Totuccio Contorno, dopo il clamore mediatico innescato dall'inchiesta di Caltanissetta e la morte dell'ex capo della polizia Gianni De Gennaro. L'ex pentito è fuori dal programma dal 1996. Secondo quanto si apprende, alla base della valutazione non ci sarebbero elementi di pericolo attuali ma la rivalutazione del rischio a lui collegato nasce dal fatto che negli atti dell'inchiesta di Caltanissetta sarebbero contenuti i riferimenti relativi al luogo in cui vive l'ottantenne.

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