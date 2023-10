Le stime preliminari dell’Istat evidenziano un netto calo dell’inflazione a ottobre: +1,8 per cento rispetto ai +5,3 per cento di settembre, un dato che non si registrava da luglio 2021 (+1,9 per cento).

Il rallentamento del tasso di inflazione è una conseguenza del calo dei prezzi dell’energia, soprattutto se confrontato con l’aumento dei beni energetici di ottobre 2022.

In termini tendenziali sono rallentati ulteriormente anche i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona. Si parla del cosiddetto «carrello della spesa», che è passato da +8,1 per cento a +6,3 per cento.

"L’inflazione di fondo", al netto degli energetici e degli alimentari freschi rallenta anch'essa (da +4,6% a +4,2%), così come quella al netto dei soli beni energetici (da +4,8%, registrato a settembre, a +4,2%).

L’inflazione continua a rallentare anche nell’Eurozona. Secondo i dati di Eurostat, a ottobre il tasso annuo dei paesi dell’area euro è sceso al 2,9 per cento, rispetto al 4,3 per cento del mese precedente.

