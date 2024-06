Sono almeno 64 i migranti dispersi a largo delle coste calabresi, dopo il ribaltamento di una barca a vela su cui viaggiavano. La guardia costiera italiana ha recuperato 12 migranti, poi portati a Roccella Jonica. Tra questi anche il cadavere di una donna. L’imbarcazione era partita nei giorni scorsi dalla Turchia e trasportava soprattutto afghani, iraniani e curdi.

Il naufragio sarebbe avvenuto nelle acque sar italiane, al confine con quelle greche, a circa 120 miglia dalle coste calabresi. La segnalazione dell’imbarcazione in difficoltà è partita da un’unità diporto battente bandiera francese che ha recuperato i 12 migranti. Dopo il primo soccorso, la centro di coordinamento della guardia costiera ha dirottato sul posto due mercantili nelle vicinanze, un veivolo e due motovedette. La procura di Locri sta coordinando l’attività investigativa, mentre le ricerche sono in corso con assetti della guardia costiera e di Frontex.

L’episodio di questa mattina avviene qualche ora dopo l’ennesimo naufragio a largo di Lampedusa, dove nella notte l’imbarcazione Nadir della ong Resqship ha soccorso un barcone in legno con 61 persone a bordo, ma per dieci di loro non c’è stato niente da fare. I loro corpi sono stati trovati senza vita nella pancia della barca. La «fortezza Europa uccide», l'accusa della ong tedesca.

«A bordo – spiega la ong Resqship – c'erano 61 migranti: 51 sono stati evacuati, due dei quali privi di sensi (il team della ong è intervenuto anche con un'ascia per rompere lo scafo ed entrare all'interno del barcone). Altri 10 sono stati trovati senza vita nel ponte inferiore della barca. Il salvataggio è arrivato troppo tardi» .

