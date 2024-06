Secondo il rapporto Global Trends 2024 di Unhcr il numero è raddoppiato in 10 anni, a causa del moltiplicarsi di nuovi conflitti e dell’incapacità di risolvere le crisi di vecchia data. Sono i paesi a basso e medio reddito a ospitare il 75 per cento delle persone in fuga, segno che l’emergenza non risiede nei paesi europei

Bisogna immaginare che un intero paese, grande come il Giappone, sia in fuga per capire l’entità del fenomeno. Per il dodicesimo anno consecutivo il numero complessivo di persone costrette a scappare è aumentato e a maggio 2024 ha raggiunto i 120 milioni, quasi l’intera popolazione del Giappone appunto, il 12esimo paese al mondo per numero di abitanti. A fornire questo dato è il Rapporto Global Trends 2024 dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, Unhcr.

Alla fine del 2023 erano 117,3 milioni le persone sfollate forzatamente nel mondo. Il 40 per cento ha fino a 17 anni. Un dato che comprende chi ha ottenuto lo status di rifugiato, i richiedenti asilo, gli sfollati interni e altre persone che necessitano di protezione internazionale, a causa di persecuzioni, conflitti, violenze, violazioni dei diritti umani, o eventi che turbano gravemente l’ordine pubblico. Nell’arco di dieci anni il numero è raddoppiato, si legge nel rapporto. E in un anno è aumentato dell’8.8 per cento, cioè 8,8 milioni di persone in più sono state costrette a lasciare il proprio luogo di residenza.

La causa principale è il moltiplicarsi dei conflitti nel mondo, che hanno prevalso sul multilateralismo e sulla cooperazione. Non solo quelli nuovi, si legge nel rapporto, anche «quelli che mutano», oltre all’«incapacità di risolvere le crisi di vecchia data».

Così «il devastante conflitto in Sudan», che ha portato lontano dalle proprie case, alla fine del 2023, un totale di 10,8 milioni di sudanesi, i combattimenti nella Repubblica Democratica del Congo e in Myanmar. E, ancora, a causa dell’offensiva israeliana a Gaza 1,7 milioni di persone, il 75 per cento della popolazione, alla fine del 2023 erano sfollate. L’invasione russa dell’Ucraina, l’insicurezza in Somalia, la violenza ad Haiti, e le ostilità in Siria, che hanno portato un totale di 13,8 milioni di siriani a migrare verso 137 paesi: quella che l’Unhcr definisce «la più grande crisi di rifugiati al mondo».

«È giunto il momento che le parti in conflitto rispettino il diritto bellico e il diritto internazionale», ha dichiarato l’Alto commissario dell’Onu per i rifugiati, Filippo Grandi, «Il fatto è che senza una cooperazione migliore e sforzi concertati per affrontare conflitti, violazioni dei diritti umani e crisi climatica, il numero di persone costrette alla fuga continuerà a crescere, portando nuova miseria e costose risposte umanitarie».

Ma c’è un elemento in più. La maggior parte delle persone che devono lasciare le proprie case si concentra in poche aree. Il 73 per cento dei rifugiati sotto il mandato delle agenzie Onu, Unhcr e Unrwa, infatti, provengono da soli cinque paesi: Afghanistan, Siria, Venezuela, Ucraina e Sudan. Si tratta di una persona su quattro. E la popolazione di rifugiati più grande è quella afghana: una persona su sei di tutti i rifugiati sotto il mandato dell’Unhcr.

Violenza sulle donne migranti

Chi decide di migrare, per molteplici ragioni, è spesso costretto a vivere abusi e pericoli. Se poi chi migra è una donna il rischio di abusi, violenza o persecuzioni aumenta e le storie lo dimostrano. Amani (nome di fantasia) è arrivata a Lampedusa dopo un viaggio durato dieci anni. Approdata sulle coste italiane, ha raccontato: «Non so da dove cominciare», ha raccontato all’Unhcr, «ma è stato difficile. Non so dire cosa succeda alle donne come me quando andiamo da un posto all’altro, è troppo doloroso».

Alla condizione di maggiore vulnerabilità data dalla migrazione, si aggiungono discriminazioni e diseguaglianze strutturali di genere. Nei paesi di origine, di transito o di arrivo il corpo di una donna è considerato un corpo disponibile: «Quando non hai scelta, speri solo che tutto finisca presto, e pensi solo a sopravvivere, sperando che ci sia un posto dove le persone, le donne, saranno al sicuro», ha detto Amani prima di rivelare l’accaduto. È una donna di 20 anni originaria del Sud Sudan. Partita a 10 anni dal suo paese, ha attraversato l’Etiopia, il Sudan, l’Egitto, la Libia e la Tunisia. Ha ottenuto lo status di rifugiata in Etiopia, dove ha vissuto in un campo per circa quattro anni, prima di tornare in Sud Sudan, volontariamente. Ma è stata costretta a fuggire di nuovo, si è trasferita in Sudan, dove è rimasta fino allo scoppio del conflitto.

In fuga verso nord, è arrivata in Egitto e poi in Libia, dove è stata imprigionata. Detenuta per una settimana, ha subito abusi e violenze, per poi riuscire a scappare in Tunisia. Anche qui è stata aggredita e maltrattata da un gruppo di uomini prima della partenza.

Nel mondo donne e ragazze costituiscono il 51 per cento delle persone costrette alla fuga, a causa di conflitti, violenze e persecuzioni. E, in base ai dati dell’Unhcr, una donna su cinque subisce violenza sessuale nel suo tragitto migratorio verso un luogo sicuro e un futuro dignitoso.

Anche Nur (nome di fantasia), una ragazza etiope, è arrivata a Lampedusa, dopo aver attraversato il Sudan e aver tentato di raggiungere l’Egitto. È rimasta incinta dopo le violenze subite in Libia, dove è arrivata dopo essere stata rapita. Ha pagato il riscatto con l’aiuto della famiglia sperando di essere liberata, ma è stata venduta a un altro trafficante libico. Ha sopportato mesi di abusi ed è arrivata nella capitale libica, a Tripoli. E prima di riuscire ad attraversare il Mediterraneo centrale ha aspettato due mesi, in una casa di collegamento.

Lungo i percorsi migratori le persone corrono molti rischi. Primo tra tutti la violenza fisica, ma anche gravi minacce alla vita, stupri e violenze sessuali, torture, denuncia il rapporto di Unhcr. In totale, scrive l’agenzia dell’Onu, oltre 950 persone sono morte attraversando il deserto del Sahara tra il 2021 e il 2023. Ma è una stima, «a causa delle sue enormi dimensioni e dell’inaccessibilità si ritiene che il numero reale sia più alto». Nello stesso periodo circa 7.600 persone in movimento sono state segnalate come morte o disperse nel mar Mediterraneo.

Migranti climatici

Il cambiamento climatico sta esacerbando le esigenze di protezione e i rischi per le persone sfollate, emerge poi dal lavoro di Unhcr. Eventi metereologici estremi, scarsità di risorse naturali, come la diminuzione dell’accesso all’acqua e la perdita di coltivazioni e bestiame, sono solo alcune delle cause della migrazione. In assenza di misure urgenti, avverte l’agenzia Onu, si prevede che l’impatto del cambiamento climatico colpirà maggiormente e in modo sproporzionato Stati e comunità vulnerabili al clima.

Quasi tre quarti degli sfollati forzati alla fine del 2023 vivevano in paesi con un’esposizione considerata elevata o estrema ai pericoli legati al clima. E quasi la metà vivevano in paesi in cui erano esposti non solo ai rischi del clima, ma anche a conflitti. Tra i paesi che sperimentano livelli elevati, gravi o estremi di rischi legati al clima sono infatti Repubblica Democratica del Congo, Somalia, Sudan, Siria e Yemen.

Paesi limitrofi

«La comunità internazionale deve fare di più per intervenire sulle cause che costringono le persone alla fuga», conclude il rapporto, suggerendo che la partecipazione sociale di un rifugiato o rifugiata va non solo a favore della persona con background migratorio ma anche della comunità ospitante, soprattutto se sta facendo i conti con la denatalità.

Secondo il Global Trend, «nonostante la percezione, la stragrande maggioranza dei rifugiati è ospitata in paesi limitrofi a quelli della crisi». Il 69 per cento delle persone che migrano sono accolte in paesi vicini all’area di crisi. Ad esempio la Turchia ne ospita 3,3 milioni, quasi interamente siriani. Così l’Iran, con 3,8 milioni di rifugiati e il Pakistan con 2 milioni, accolgono principalmente chi fugge dall’Afghanistan. In Colombia sono invece 2,9 milioni e in Germania, l’unico stato occidentale, 2,6.

Numeri lontani da quelli dell’Italia, dove le persone titolari di protezione internazionale alla fine del 2023 erano 161.792, i richiedenti asilo 146.938. Si stimano invece circa 3mila persone apolidi. Mentre i cittadini ucraini titolari di protezione temporanea, a maggio 2024, erano oltre 164mila. I dati del rapporto pubblicato dall’Unhcr mostrano quindi che la pressione migratoria non grava sugli stati europei, come da anni viene ripetuto dalla politica, ma su stati a basso e medio reddito. Il 75 per cento della popolazione migrante infatti risiede in questi paesi, che insieme producono meno del 20 per cento del Pil mondiale. Segno che l’emergenza risiede in altri luoghi.

