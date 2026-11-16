Un nuovo messaggio con minacce è arrivato questa mattina a centinaia di istituti in Italia. «Avete ignorato le nostre richieste, ed è un vero peccato. L’esplosione avverrà tra 40 minuti» si legge nel testo inviato da un indirizzo vietnamita. In linea con la direttiva del Viminale quasi nessun preside avrebbe chiesto lo sgombero degli edifici

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Un nuovo invio di mail con minacce è arrivato questa mattina a centinaia di scuole italiane. «Avete ignorato le nostre richieste, ed è un vero peccato. Ho appena ricevuto l'incarico di piazzare e attivare un ordigno esplosivo nel vostro edificio. L'esplosione avverrà tra 40 minuti», si legge nel testo dell’email firmato M.A. Iniziali che rimandano a Mikhail Andropov, il sedicente autore delle ondate di email con i falsi allarmi bomba, arrivate a migliaia di istituti scolastici, nei giorni scorsi.

L’ordigno «è stato posizionato in modo tale che l’onda d’urto copra l'intero perimetro. Inoltre, in precedenza abbiamo reclutato un dipendente della vostra mensa, che ha mescolato al c e alle provviste una miscela tossica a base di azoturo di sodio e cianuro di potassio. E ricordate: tutte le vittime che moriranno sotto le macerie ricadranno sulla vostra coscienza. L'esplosivo è risultato così potente che sicuramente distruggerà l'intera strada. Buona fortuna», c’è scritto ancora nel messaggio arrivato dall’indirizzo email academic.affairs3@vnuk.udn.

Il mittente sarebbe riconducibile a un centro di ricerca universitario nella città di Da Nang, in Vietnam. Le indagini della Polizia postale sono in corso. Da capire se la mail provenga da un indirizzo hackerato o se sia stata usata una Vpn in grado di nascondere il vero indirizzo Ip di provenienza.

Secondo quanto si apprende fino ad ora, dopo il mail bombing di questa mattina, però, quasi nessuna scuola avrebbe effettuato l’evacuazione di studenti e personale. In linea con la direttiva del Viminale e la circolare inviata a tutti gli istituti secondo cui si deve ritenere inattendibile «la minaccia che presenti carattere manifestamente seriale, risultando costituita da messaggi identici o sostanzialmente analoghi aventi la medesima provenienza e indirizzati indiscriminatamente a una pluralità di destinatari», non sarebbero state interrotte le lezioni nella quasi totalità delle scuole. Sono stati segnalati alcuni casi in cui i dirigenti scolastici avrebbero prima invitato gli studenti uscire per poi, poco dopo, chiedere il rientro. Secondo la direttiva di Piantedosi infatti la valutazione dei presidi deve cambiare se oltre alle email si verificano ulteriori elementi concreti di pericolo, come pacchi e movimenti sospetti. In quel caso spetta al Prefetto decidere come agire.

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