Dopo gli attacchi hacker dei giorni scorsi, e quello alle scuole che ha coinvolto più di seimila istituti, la premier ha convocato un vertice a Palazzo Chigi per un confronto sulla sicurezza informatica. Le opposizioni chiedono chiarezza e un'informativa in Parlamento

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È terminato il vertice a Palazzo Chigi convocato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni con i leader delle opposizioni, dopo gli allarmi bomba che hanno coinvolto più di seimila scuole in Italia. Al termine del suo intervento, la premier ha rivolto un appello all'unità a tutte le forze politiche. Sono poi iniziati gli interventi dei rappresentanti dell’opposizione.

Al tavolo c’erano Elly Schlein (Pd), Giuseppe Conte (M5s), Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni (Avs), Matteo Renzi (Italia viva), Carlo Calenda (Azione), Riccardo Magi (+Europa) e Edoardo Ziello (Fn). Per il governo partecipano i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, i ministri Guido Crosetto, Matteo Piantedosi e Luca Ciriani, insieme ai sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari.

L'incontro è stato convocato per condividere le informazioni raccolte sugli allarmi degli ultimi giorni, comprese le minacce di ordigni negli istituti scolastici e le segnalazioni di attacchi informatici. Secondo il governo, dalle verifiche non sono emersi elementi che indichino un pericolo concreto. Meloni ha parlato di una strategia per diffondere paura e caos, mentre proseguono le indagini per individuare i responsabili. Le opposizioni chiedono che la presidente del Consiglio riferisca anche in Parlamento. Durante il vertice, Meloni ha confermato la disponibilità del governo a riferire alle Camere.

Le critiche

«Chi ha responsabilità di governo deve dare informazioni chiare, certe», ha dichiarato Conte. Più duro Renzi, che in un'intervista a Repubblica ha accusato l'esecutivo di rispondere in maniera improvvisata all'emergenza: «La presidente del Consiglio dice che non consentiremo a una mail anonima di cambiare l'orario scolastico. Le do una notizia: è già successo». Alle critiche si aggiunge Franco Gabrielli, ex capo della Polizia ed ex sottosegretario con delega ai servizi segreti nel governo Draghi. In un post su Facebook, Gabrielli attacca la retorica securitaria del governo, che negli ultimi mesi ha individuato nei «maranza» e nei presunti protagonisti di una «sostituzione etnica» le principali minacce alla sicurezza nazionale: «È bastato un sedicente esponente dell'improbabile Mysogistan per mandare in fibrillazione il Paese», scrive ironizzando: «A quando il decreto sicurezza anti-Mysogistan?».



Oltre alla provocazione, però, c'è una critica precisa alle politiche del governo: «Che seguito ha avuto la norma sull'hack back introdotta dal Parlamento nella scorsa legislatura per dotare il Paese di una capacità di risposta agli attacchi informatici? Quali capacità sono state effettivamente sviluppate?». Gabrielli, che aveva contribuito alla costruzione dell'attuale sistema nazionale di cybersicurezza, chiede anche conto delle ambizioni con cui era nata l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale che oggi sarebbe ridotta «all'ennesimo postificio».

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