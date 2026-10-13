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Papa Leone XIV sarà ricoverato nella tarda mattinata di oggi, martedì 13 ottobre, al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà sottoposto a un intervento chirurgico per la rimozione di un nodulo polmonare. A annunciarlo lo stesso Pontefice alla fine dell'Angelus, domenica scorsa quando ha spiegato che il nodulo, emerso durante un controllo di routine, era circoscritto in fase iniziale.

Il Papa arriverà all'ospedale romano nella tarda mattinata di oggi, come fatto sapere dalla sala stampa della Santa Sede, l'intervento potrebbe essere effettuato già nel pomeriggio. «L'ho visto molto bene, di ottimo umore e direi che, se non fosse stato per l'annuncio che lui stesso aveva dato ieri, non dà l'impressione di una persona malata: si alza, si siede, non c'è sintomo né dolore o disagio», ha riferito monsignor Jorge Eduardo Lozano, arcivescovo di San Juan, Argentina, che lo ha incontrato questa mattina. Parole rassicuranti anche dal cardinale Pierbattista Pizzaballa. In Vaticano, infatti, si respira aria di ottimismo.

La degenza postoperatoria dovrebbe durare una settimana. Per consentire al Pontefice di affrontare l'intervento e il successivo recupero, sono state cancellate le udienze pubbliche fino al 20 ottobre. Resta invece confermato, per il momento, il viaggio apostolico in Sudamerica, in programma dal 6 al 17 novembre. Nelle prossime ore sono attesi ulteriori aggiornamenti ufficiali sulle condizioni di salute del Pontefice.

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