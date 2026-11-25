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Anna Claudia Petrillo è la nuova segretaria generale di Arcigay, la prima donna a ricoprire questo ruolo in oltre quarant’anni di storia dell’associazione. Insieme a lei, Luciano Lopopolo è stato eletto presidente nazionale. Un’elezione che porta con sé una riflessione sui rapporti di potere anche dentro i movimenti progressisti e sulla necessità di ripensare le priorità e le forme della rappresentanza.

«Vengo da un territorio non solo di provincia come Latina ma anche intrecciato con la storia della destra e del fascismo nel nostro Paese», ha dichiarato a Domani. «Un luogo in cui costruire spazi di visibilità e autodeterminazione Lgbtq+ significa spesso confrontarsi con un contesto sociale e culturale nel quale quei diritti non possono essere dati per scontati».

Lei è la prima donna a diventare segretaria generale di Arcigay in oltre quarant’anni di storia dell’associazione. «Nemmeno Arcigay è immune dai rapporti di potere che attraversano la società. Il patriarcato esiste anche nei nostri spazi e sarebbe un errore pensare che basti dichiararsi progressisti o avere la tessera di Arcigay per esserne fuori. Al di là del primato, mi interessa cosa possiamo cambiare attraverso quella posizione. Per questo considero la mia elezione una responsabilità collettiva, non un traguardo individuale».

Cosa cambierà nel modo in cui l’associazione rappresenterà le istanze e le esperienze delle persone Lgbtq+?

Non esiste un’unica esperienza Lgbtq+ e non tutte le persone Lgbtq+ hanno le stesse possibilità di vivere liberamente. Una persona trans che vive in una piccola città, una donna lesbica con un background migratorio, una persona gay che ha una condizione economica privilegiata possono condividere alcune esperienze di discriminazione, ma attraversano la società da posizioni molto diverse. Dobbiamo riconoscere che genere, condizioni fisiche ed economiche, razzializzazione e provenienza producono possibilità differenti di accesso ai diritti.

Qual è oggi, secondo lei, la principale emergenza politica per la comunità Lgbtq+ italiana?

Si sta restringendo lo spazio entro cui le persone possono autodeterminarsi. Da una parte abbiamo una politica che continua a mettere in discussione il riconoscimento delle nostre famiglie, l’autodeterminazione delle persone trans, perfino la possibilità di parlare di sessualità e differenze nelle scuole, e quindi di ampliare immaginari per sostenere l’affermazione di chi si sente non conforme agli standard del gruppo. Dall’altra abbiamo un Paese in cui le condizioni materiali di vita diventano sempre più difficili per moltissime persone. Questi due processi si rafforzano reciprocamente. Penso che il rischio più grande sia abituarci a considerare tutto questo normale. La nostra responsabilità è impedire che l’arretramento dei diritti diventi il nuovo punto di partenza del dibattito pubblico.

In che modo le politiche securitarie, le restrizioni sui diritti e le scelte del governo si intrecciano con la vita concreta delle persone Lgbtq+?

C’è un elemento che le attraversa: il controllo dei corpi. Ma il problema politico è più profondo: perché continuiamo a trattare la conoscenza del proprio corpo, delle relazioni, del consenso e delle differenze come qualcosa da cui proteggere le persone giovani, anziché come strumenti per proteggerle dalla violenza e dalla discriminazione? Le conseguenze più pericolose sono anche l’autocensura, la paura di esporsi, la rinuncia a chiedere aiuto, il progressivo isolamento di chi non si riconosce nei modelli dominanti. La libertà non viene limitata soltanto quando qualcosa è esplicitamente vietato ma anche anche quando esercitarla diventa troppo difficile o troppo rischioso.

Nella mozione che ha sostenuto la sua candidatura si legge che è necessario riscrivere categorie e paradigmi. Che cosa significa?

Significa che non ci basta essere considerati una delle tante categorie di cui la politica progressista dovrebbe occuparsi. Non chiediamo soltanto che una persona trans venga inclusa nelle politiche del lavoro. Chiediamo anche di interrogarci su un mercato del lavoro che seleziona, esclude e attribuisce valore alle persone sulla base del fatto che rispettino o meno a determinate norme o aspettative sociali. È questo che intendiamo quando diciamo che bisogna cambiare i paradigmi. E penso che sia una sfida importante anche per la sinistra. Non siamo un punto in un elenco ma uno sguardo queer, una lente con cui guardiamo il mondo.

Quanto pesa oggi la condizione economica nell’accesso effettivo alla libertà e all’autodeterminazione?

Pesa moltissimo, perché la libertà ha sempre delle condizioni materiali. Per questo considero profondamente sbagliata la contrapposizione tra diritti civili e diritti sociali. Nel nostro movimento abbiamo parlato molto del diritto alla felicità. Credo sia una rivendicazione importante, a condizione di non svuotarla della sua dimensione collettiva. Deve significare anche il diritto ad avere le condizioni per farlo: una casa, un reddito, accesso alla salute, relazioni libere dalla violenza e dalla dipendenza economica.

Tra gli obiettivi della mozione c’è il superamento della legge 164 del 1982 sui percorsi di affermazione di genere. Come contrastare la crescente ostilità nei confronti delle persone trans, soprattutto giovani? Pensiamo all’ultimo suicidio di una persona di 15 anni a Roma.

Di fronte alla morte di una persona giovane dobbiamo avere tanta cautela: una vicenda così dolorosa affonda le radici in molteplici cause che non conosciamo. Ma dobbiamo chiederci quale responsabilità abbia una società che rende così difficile, per alcune persone, trovare riconoscimento e ascolto. Il 20 novembre ricorre il Transgender Day of Remembrance, una giornata che ci ricorda quanto siano ancora diffuse la violenza e la discriminazione nei confronti delle persone trans.

Quale riforma proponete?

Per noi l’identità di una persona non dovrebbe dover essere convalidata da un tribunale, né tantomeno verificata da un medico, come prevede l’attuale prassi. Puntiamo a una riforma che riconosca pienamente l’autodeterminazione delle persone trans, attraverso procedure amministrative accessibili. Vogliamo che una persona possa modificare il nome e il genere sui propri documenti attraverso una dichiarazione all’ufficio di stato civile, senza dover affrontare un processo e senza che il riconoscimento della sua identità dipenda da diagnosi o trattamenti sanitari. Una riforma che deve includere anche le persone non binarie, che oggi non trovano un riconoscimento adeguato nel nostro ordinamento.

I percorsi sanitari passano in secondo piano?

Questo non significa rinunciare ai percorsi sanitari ma distinguere due diritti: quello al riconoscimento della propria identità e quello alla salute. Chi desidera intraprendere un percorso medico deve poter accedere a servizi pubblici competenti, con tempi adeguati e senza ostacoli economici o territoriali. Le persone trans, soprattutto quelle giovani, sono continuamente trasformate in un argomento di polemica politica. Per contrastare questa ostilità servono scuole capaci di prevenire il bullismo e le discriminazioni, il riconoscimento del nome scelto attraverso le carriere alias, servizi di ascolto e sostegno accessibili anche alle famiglie.

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