L’organo presieduto da Trump non ha ancora dato il via alla concreta ricostruzione della Striscia controllata, in gran parte, dall’esercito israeliano, mentre la popolazione è sfollata. Nella nuova puntata della trasmissione di Riccardo Iacona, in onda domenica sera su Rai 3, si parla anche di come Palantir di Peter Thiel sia riuscito a entrare nelle istituzioni americane ed europee, controllando persino il consenso politico

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La prossima puntata di PresaDiretta, in onda domenica 25 ottobre alle 20:30 su Rai 3, affronterà un interrogativo: che fine ha fatto il Board of Peace? Il Consiglio internazionale presieduto da Donald Trump per guidare la ricostruzione di Gaza non ha ancora mostrato risultati. Al contrario, grazie alle immagini girate da un filmaker palestinese, PresaDiretta riesce a mostrare come, nel territorio, il 94% della popolazione sia ancora sfollata.

Nessuna ricostruzione

L’esercito israeliano continua a controllare circa il 64% del territorio e l’Onu ha contato 1400 palestinesi uccisi nonostante il cessate il fuoco. Il piano del Board of Peace ha stanziato 2,45 miliardi, l’Onu ne indica come necessari almeno 71. Insomma, la tanto sperata ricostruzione non è mai partita.

Dopo aver discusso riguardo questa importante questione, PresaDiretta sposta il suo racconto sulla “Democrazia Artificiale”. Nella puntata si ricostruirà come i software siano ormai parte integrante delle istituzioni di vari Paesi. In particolare si osserverà il ruolo di Palantir, azienda specializzata nello sviluppo di software e analisi di big data con la AI, di proprietà di Peter Thiel.

Il potere dell’IA

Palantir si è trasformata nel cervello tecnologico del Pentagono, oltre che degli eserciti in guerra. Ed è ormai sempre più protagonista anche in Europa.

PresaDiretta mostra come i suoi software siano ovunque: dalla sanità inglese fino ai contratti della Difesa italiana. Ma come vengono trattati i dati sensibili e le informazioni personali?

Inoltre queste tecnologie non rimangono neutre. Sorvegliano ed influenzano anche il consenso politico. Le tecniche con cui l’IA manipola e rende virali le notizie sta stravolgendo il panorama politico.

Anche partiti di vari paesi sono pronti a tutto pur di diventare virali, e assicurarsi l’attenzione dei giovani. Esempi raccontati durante la trasmissione saranno il fenomeno Vannacci in Italia e l’AfD in Sassonia. PresaDiretta ha anche ricostruito le origini di molti account sospetti, registrati addirittura in Benin e Nigeria.

A chiusura di puntata, l’ultimo tema portato alla ribalta sarà la recente truffa di cellule staminali, portata avanti, anche tramite infusioni a domicilio, dalla società polacca BioCells Medical. PresaDiretta racconterà i nuovi sviluppi della sua inchiesta.

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