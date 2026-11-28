La donna, non ancora identificata, ha un'età apparente tra i 20 e i 30 anni. Il cadavere è stato trovato senza vestiti e presenta segni che potrebbero essere compatibili con una possibile morte di natura traumatica. Indaga la procura capitolina

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Il cadavere di una giovane donna, senza vestiti, è stato trovato nel pomeriggio di oggi, sabato 28 novembre, in un'area rurale lungo una strada sterrata in via Tiberina, a nord di Roma. A dare l'allarme un passante.

Sul posto i carabinieri della Stazione Prima Porta. La donna, non ancora identificata, ha un'età apparente tra i 20 e i 30 anni. Il cadavere è stato trovato senza vestiti e presenta segni che potrebbero essere compatibili con una possibile morte di natura traumatica.

Sul posto sono al lavoro anche i carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia Cassia e della squadra rilievi del Nucleo Investigativo di Ostia per i rilievi tecnico-scientifici. Si attende l'arrivo del medico legale e del pm di turno della procura di Roma che dirige le indagini.

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