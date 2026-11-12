L’esecutivo chiede una riparazione per il danno all’immagine davanti alla comunità internazionale e il lavoro svolto dalla Digos e dall’antiterrorismo che hanno condotto l’inchiesta. L’avvocato: «Una decisione che dice molto sulla politicizzazione di questo processo»

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Il governo italiano si è costituito parte civile e ha chiesto un risarcimento di 18,5 milioni di euro durante l’udienza preliminare del processo che vede imputati Mohammad Hannoun, il presidente dell’Associazione Palestinesi in Italia, e altre cinque persone.

Secondo i pm di Genova, Hannoun avrebbe coordinato in Italia dal 2001 al 2025 raccolte fondi per un valore di circa 7.2 milioni di euro e il ricavato sarebbe stato inviato ad associazioni benefiche in Palestina riconducibili ad Hamas.

Il denaro, secondo l’accusa, è stato utilizzato anche attraverso trasferimenti diretti o indiretti a esponenti del gruppo palestinese operanti all’estero e ad associazioni collegate o controllate, oltre che per il sostentamento dei familiari di persone coinvolte in attentati o detenute per reati terroristici dalle forze israeliane.

Tra gli imputati, oltre ad Hannoun, figurano Riyad Albustanji, Yaser Elasaly, Ra'ed Dawoud, Adel Ibrahim Salameh Abu Rawwa e Khalil Abu Deiah. Sono accusati, con ruoli differenti, di avere partecipato alla raccolta, alla gestione e al trasferimento dei fondi.

Il caso

L’operazione della Guardia di finanza, risalente al 27 dicembre 2025, suscitò un grande dibattito pubblico con gli esponenti della maggioranza che sfruttarono il caso per attaccare le manifestazioni in solidarietà di Gaza politicizzando il processo fin da subito. Questo nonostante diversi giuristi ponessero dubbi sulla validità e credibilità delle prove che i servizi di sicurezza israeliani hanno fornito agli inquirenti italiani contro Hannoun.

«Il ricorso a fonti israeliane per dichiarare l’appartenenza ad Hamas di determinate organizzazioni umanitarie non può essere ritenuto decisivo – aveva detto all’epoca il Coordinamento dei giuristi e avvocati per la Palestina – in quanto provenienti da uno Stato sotto accusa per genocidio e altri gravi crimini internazionali».

Nel quadro probatorio, infatti, rientrerebbero centinaia di documenti trasmessi tramite rogatoria da Tel Aviv nel 2001, 2003 e 2005 e, tra gli altri, una serie di atti da ritenere «potenziali prove raccolte da militari, servizi segreti o altri soggetti che non agiscono in qualità di forze dell’ordine», si legge negli atti del giudice: documenti «oggetto di trasmissione spontanea, accompagnati da una relazione utile a confermarne l’autenticità». Procedure di acquisizione anomale secondo i giuristi.

«La costituzione di parte civile della presidenza del consiglio dei ministri e del ministero dell’Interno dice molto sulla politicizzazione di questo processo. Le difese sapranno opporsi al tentativo di portare logiche politiche in un'aula di giustizia, come vorrebbe il governo», dice oggi l’avvocato Nicola Canestrini.

«È lo stesso governo – aggiunge – che in questa vicenda si è già fatto longa manus delle richieste di apparati di sicurezza e militari israeliani, i cui vertici politici sono destinatari di mandati d'arresto della Corte penale internazionale per crimini di guerra e contro l'umanità. Si è così cercato di far entrare nel processo penale italiano la cosiddetta battlefield information: materiale raccolto in un teatro di guerra, da una parte in conflitto, senza alcuna garanzia di verificabilità né di contraddittorio. Questo inquina lo Stato di diritto. Il processo si decide sulle prove, non sui desiderata politici».

Il risarcimento chiesto dal governo è per danno all’immagine davanti alla comunità internazionale e per il lavoro svolto dalla Digos e dall’antiterrorismo che hanno condotto l’inchiesta.

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