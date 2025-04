Il dibattito che si è generato intorno alla revisione delle Indicazioni nazionali, innescato dalla bozza di documento che il ministero dell’istruzione e del merito ha pubblicato l’11 marzo scorso, sta diventando tanto ricco quanto interessante.

Il ministero ha messo a disposizione un questionario da compilare entro il 10 aprile, prima redatto in modo che sembrava possibile solo ricevere reazioni positive, rivisto in un secondo tempo per dare la possibilità di pareri più articolati.

Ma le prese di posizione delle varie realtà educative, associazioni e anche riviste, gruppi formali e informali di docenti e esperti di didattica, di pedagogia, o anche semplici insegnanti e persone che si occupano di educazione a vario titolo, sono state finora quasi uniformemente critiche, con giudizi che vanno dallo scettico allo sprezzante all’allarmato.

È significativo però come anche in molte delle valutazioni più dure, ci sia la richiesta di un confronto che magari parta proprio dai princìpi opposti a quelli che informano la bozza.

Diamo comunque una panoramica dei pareri delle varie associazioni.

L’Associazione italiana dislessia (Aid Italia) sottolinea come si siano dimenticati alcuni capisaldi dell’innovazione didattica degli ultimi anni – l’apprendimento metafonologico per tutti – mentre si sarebbe tornati a un’idea di scrittura superata dalle Indicazioni nazionali del 2012, con il recupero e il rilievo dato al corsivo e alla scrittura manuale: «Questa enfasi sulla scrittura manuale e in modo particolare sull’uso del corsivo, porterà alla necessità di una certificazione diagnostica per permettere ai bambini che presentano difficoltà nell’area grafo-motoria o disgrafia di non scrivere in corsivo?».

L’Associazione nazionale dei dirigenti scolastici (Andis) critica sia il merito che il metodo delle Nuove indicazioni nazionali, perché «non garantiscono una reale e piena partecipazione delle Istituzioni scolastiche» e propone almeno di prorogare i tempi di compilazione del questionario al 30 giugno 2025, consentendo un più ampio coinvolgimento dei collegi docenti; ampliare le opzioni di risposta, aggiungendo la voce “altro” per consentire alle scuole di esprimere osservazioni e proposte; aumentare a 8.000 caratteri lo spazio disponibile per rispondere alle domande del questionario.

In un comunicato congiunto anche l’Associazione nazionale dirigenti scolastici (Andis), il Centro iniziativa democratica insegnanti (Cidi), Legambiente Scuola Formazione, Movimento cooperazione educativa, Proteo Fare Sapere scrivono: «In generale, a una prima lettura le associazioni firmatarie evidenziano gravi criticità riferibili all’abbandono del paradigma culturale della complessità e di un modello democratico, laico, critico di scuola in favore di un paradigma chiuso e dogmatico, che genera una visione etnocentrica, in un’ottica difensiva rispetto a un mondo globale e interconnesso. Da questa visione derivano un’idea di appartenenza alla comunità scolastica e civile che enfatizza l’occidentalismo e il concetto di identità nazionale con la riproposizione di un modello di storia identitario, trascurando lo sviluppo di uno spirito critico e la funzione delle fonti».

Per l’Associazione italiana di ricerca in didattica della matematica (Airdm): le nuove indicazioni nazionali, pur dichiarando di essere in continuità con le precedenti, delle quali mantengono gran parte dei nuclei fondanti e degli obiettivi, lo fanno tuttavia in modo da cambiarne la filosofia di fondo.

Il Cesp (Centro per la scuola pubblica) ha elaborato una simile disamina critica con rilievi ancora più pesanti, focalizzandosi anche sull’ideologia personalista della bozza e delle politiche ministeriali in generale e propone essenzialmente di boicottare la consultazione: «In conclusione le Nuove Indicazioni nazionali sono un testo fortemente etnocentrico, che tende alla prescrittività dei contenuti, che non si preoccupa delle differenze sociali, culturali e di genere. Promuove invece un’idea di libertà come semplice accettazione delle regole, che dimentica la dimensione relazionale del sapere e dell’apprendimento, che rappresenta una chiusura a tutto ciò che si ispira al dialogo inter-culturale e al pensiero critico. Il carattere globale della composizione delle nostre classi viene mortificato con un curricolo asfittico di apologhi risorgimentali e dell’antica Roma e di richiami alla superiorità dell’Occidente e dell’identità cristiana. Una tale massa di contraddizioni e aspetti regressivi non permette un atteggiamento emendativo, poiché la correzione di qualche passaggio o paragrafo non potrebbe rendere accettabile il testo».

Per il Cidi è di fatto incomprensibile e inaccettabile il rovesciamento del paradigma della complessità e il ritorno della linearità e sequenzialità dei contenuti disciplinari, elencati come in indici manualistici e con toni prescrittivi: l’ormai proverbiale “testa ben fatta” di Edgar Morin cede di nuovo il passo alla testa ben piena di precise conoscenze, sebbene nella premessa si raccomandi il criterio del non multa sed multum. Del resto, quasi tutte le associazioni interpellate in audizione hanno fatto rilevare le incongruenze palesi tra parti del lunghissimo documento, dove si coglie qua e là il sovrapporsi di “mani” diverse e talora in contraddizione.

La Cisl scuola anche è molto critica sul metodo della consultazione che sembra inficiare anche ovviamente i rilievi sul merito: «Ancora una volta – come già accadde nel 2014-15 con la legge 107 – l’impressione è quella di una consultazione di facciata, priva in realtà di alcuna reale incidenza sugli esiti del lavoro in via di svolgimento. Una consultazione in cui, per osservazioni e proposte, non vi è alcuno spazio diverso da quello verso il quale “incanala” la formulazione dei quesiti».

I Cobas scuola sono anche loro allineati alla critica all’ideologia della bozza, non usano mezze misure e ritengono il modello di scuola proposto inaccettabile, sia da un punto di vista pedagogico che epistemico.

Sul sito di Gessetti colorati, Maurizio Parodi scrive che «la sola, paradossale consolazione, derivante da una profonda conoscenza del nostro sistema scolastico, è data dalla speranza che le “Nuove Indicazioni” seguano il corso delle precedenti, incomparabilmente più evolute sotto il profilo, culturale, pedagogico, didattico, ovvero che restino lettera morta, sopraffatte dalla granitica autoreferenzialità della scuola reale. Va anche detto che di queste nuove indicazioni non vi era alcun bisogno, semmai si sarebbe dovuto cercare di rendere operative le precedenti, così come non vi è alcun bisogno di una nuova Costituzione, ma di dare piena applicazione alla vigente, giusto per fare un esempio non peregrino».

Il Gruppo nazionale Nidi e infanzia, in un comunicato congiunto con altre associazioni, denuncia «la pericolosa operazione di revisione della cultura democratica della Scuola e del Paese con una compressione delle prerogative democratiche per un autentico dibattito pubblico».

Per il Movimento di cooperazione educativa (Mce) ciò che occorre contrastare non è solo il contenuto anacronistico e regressivo del documento ma il tentativo di trasformarlo in “programma” andando a ledere sia la libertà di insegnamento sia l’autonomia scolastica.

La Società italiana di Didattica della storia (Sididast) è in linea con queste critiche all’arretratezza e al nazionalismo, e scrive in un suo documento che la bozza: «Sembra proporre una visione della storia italiana che enfatizza un passato glorioso e un Risorgimento eroico, escludendo importanti sviluppi storiografici recenti, come la storia ambientale, post-coloniale, di genere e globale. Questo approccio rischia di trasformare l’insegnamento della storia in uno strumento di costruzione dell’identità nazionale piuttosto che in un mezzo per sviluppare il pensiero critico degli studenti».

La Società italiana delle letterate (Sil) ha rilasciato un comunicato molto duro e pieno di preoccupazioni, anche qui evidenziandone l’arretramento e l’impostazione ideologica reazionaria e neonazionalista, perché – per esempio – «Si propone una visione della lingua legata all’identità nazionale, trascurandone la dimensione polifonica e plurale e ignorandone la varietà linguistica interna, che comprende dialetti, lingue di minoranza e diverse forme espressive. Una pluralità di voci e di registri che la scuola pubblica non può sacrificare in nome di una visione ideologica e astratta lontana dalla realtà della lingua italiana scritta e parlata oggi» e «viene trascurato il lavoro di ripensamento del canone letterario volto a valorizzare voci marginalizzate. Come Società italiana delle Letterate sappiamo che il concetto di tradizione dipende da chi utilizza la lingua come strumento d’enunciazione del proprio potere. Il lavoro più che decennale che abbiamo portato avanti su categorie quali l’oltrecanone e le personagge, ci ha condotte a importanti momenti di condivisione con le didattiche della e per la scuola, nel tentativo di rinnovare e trasformare i curricula scolastici dei vari ordini e gradi. Ci avvilisce vedere che non v’è traccia di questo lavorio di riscrittura della tradizione in una prospettiva aperta alla presa di parola di tutte le soggettività oppresse».

La Società di linguistica italiana comunica che le associazioni hanno deciso si non aderire «a una consultazione breve e frammentaria, priva di un vero dialogo e di un confronto costruttivo»; «di predisporre un testo articolato e non vincolato ai tratti della sintesi per condividere le proprie osservazioni e i propri commenti sulle Nuove Indicazioni Nazionali con tutte le parti interessate»; «di organizzare gli Stati Generali dell’Educazione Linguistica per la Scuola, per offrire un’ampia e profonda occasione di ascolto, di riflessione, di confronto e di stimolo a chiunque sia interessato a difendere e promuovere i principi di un’istruzione democratica, inclusiva, aperta alla pluriculturalità e al plurilinguismo».

Sulla rivista “La ricerca” della casa editrice Loescher Simone Giusti, docente di didattica della letteratura all’università per stranieri di Siena, s’incarica di smontare l’impianto e l’intento, ma rilancia sulla necessità del confronto: «Ritengo queste Indicazioni irricevibili nel metodo e nel merito, per cui non potrò suggerire emendamenti o miglioramenti. Credo però che valga la pena discutere pubblicamente la rappresentazione della scuola e della società che emerge da questo documento. In qualche modo, proprio per la loro scarsa qualità professionale e scientifica e per il loro impianto sostanzialmente ideologico, queste Indicazioni nazionali 2025 possono aiutarci a ridare slancio al ruolo della ricerca educativa e delle didattiche disciplinari, le grandi avversarie di questa Commissione».

Anche Massimo Baldacci, docente di pedagogica all’università di Urbino, e coordinatore di Proteo Fare Sapere, il gruppo di ricerca della Cgil scuola, prende di mira soprattutto la concezione di un concetto molto caro al ministro Valditara, quello di talento, e insieme l’ideologia sottesa, che mostrerebbe un’ispirazione pedagogica anti egualitaria e determinista: «Nelle righe di apertura del paragrafo su Scuola e nuovo umanesimo si scrive che “finalità principale della scuola è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva dello sviluppo integrale della persona e dei suoi talenti (corsivo mio)”. E si continua precisando che “il concetto di talento è intrinsecamente legato al potenziale cognitivo di ogni alunno che, se stimolato da un ambiente in grado di valorizzarne le potenzialità, può conseguire esiti positivi anche nelle situazioni di maggiore fragilità” (corsivi miei). Connettere la finalità principale della scuola a un concetto equivoco come quello di talento sembra, nuovamente, almeno discutibile. Ma la Commissione sembra avere le idee chiare circa il concetto di talento: “è legato al potenziale cognitivo di ogni alunno”. Detto così, senza ulteriori precisazioni, il “potenziale cognitivo” (le capacità cognitive presenti in potenza nell’alunno) tende facilmente ad essere inteso come innato. Tale potenziale (e il talento che ne deriva) sembra, cioè, una sorta dono naturale, diverso da alunno ad alunno. Ovviamente, questo potenziale naturale esercita un vincolo sul tipo di sviluppo possibile per ciascun scolaro, predeterminandone le soglie in modo differenziale nei diversi ambiti».

