Otto pagine in cui l’ex capo della Polizia si difende dalle accuse, ricostruisce la vicenda dell’hard disk cercato dagli investigatori e ripercorre la sua carriera. Le scuse agli amici coinvolti nell’inchiesta e il rammarico per la famiglia

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«Fra qualche minuto non ci sarò più e quindi capite bene che un condannato a morte non può mentire». Comincia così il memoriale di otto pagine scritto a mano il 20 novembre da Gianni De Gennaro poco prima di suicidarsi. Una lettera nella quale l’ex prefetto respinge le accuse su di lui, ripercorre la propria carriera al servizio delle istituzioni e spiega le ragioni per cui aveva custodito per anni l’hard disk al centro delle indagini della procura di Caltanissetta.

«Questo è il mio testamento morale», scrive De Gennaro nel documento, il cui contenuto è stato pubblicato dal Corriere della Sera. La lettera è indirizzata «a chi di competenza, con l’auspicio che abbia l’onestà di renderla pubblica».

L’hard disk e l’inchiesta sulla strage di via D’Amelio

«Qui c’è l’oggetto dei desideri, l’hard disk che tutti cercano», scrive De Gennaro in riferimento all’oggetto cercato dalla procura di Caltanissetta nell’inchiesta dove era indagato per depistaggio in relazione alla strage di via D’Amelio.

Quell’archivio, sostiene l’ex capo della polizia, «non contiene misteri, né segreti, contiene solo i riscontri di circa 40 anni di quella che è stata parte della mia vita, fatta di sofferenze e amarezze».

Nelle pagine del memoriale De Gennaro ricostruisce la genesi di quella raccolta di documenti: decine di faldoni accumulati nel corso della sua carriera e poi digitalizzati. Un altro hard disk lo aveva custodito consegnandolo a un suo amico, finito a sua volta nell’inchiesta.

«Ho solo cercato di evitare che fosse acquisito da chi non ritenevo in grado di valutarne il contenuto», scrive De Gennaro. La documentazione, nella sua versione, avrebbe dovuto servirgli «in caso di bisogno, per rinverdire i miei ricordi in caso di esigenze di giustizia». A questo proposito cita anche le indagini sull’omicidio di Pier Paolo Pasolini, a dimostrazione di come la magistratura possa tornare a occuparsi di vicende risalenti a decenni prima.

«Non ho mai chiesto qualcosa per me»

Gran parte del memoriale è dedicata agli anni trascorsi nelle istituzioni. «Voglio dire a tutti che non ho mai tradito il mio giuramento di fedeltà alla Patria. Ho servito il mio Paese con onestà e lealtà. Ho obbedito sempre agli ordini che mi sono stati impartiti ed ho assolto ai compiti che mi sono stati affidati, anche contro la mia volontà, con impegno».

«Molto probabilmente – prosegue il testo – ho commesso degli errori, ma sempre e soltanto per assolvere ai miei doveri. Per gli errori commessi posso soltanto chiedere scusa, ma non posso cancellarli».

Chiama in causa, a sostegno della sua versione, alcuni dei protagonisti della politica italiana degli ultimi decenni. Enrico Letta, che a suo dire potrebbe testimoniare la riluttanza con cui accettò la presidenza di Finmeccanica; Giuseppe Conte, per la nomina alla guida della Banca Popolare di Bari; Gianni Letta, che gli avrebbe trasmesso la richiesta di assumere la presidenza di Eurolink. Incarichi che, secondo il racconto dell’ex prefetto, non avrebbe mai sollecitato.

De Gennaro torna anche sulla fine della sua esperienza a capo della Polizia, avvenuta nel 2007: «Sono stato licenziato dall’incarico di capo della Polizia da Romano Prodi, che ha avuto l’accortezza di farmelo apprendere dalla sua risposta ad un question time, quindi in diretta tv».

All’allora ministro dell’Interno Giuliano Amato, racconta, avrebbe chiesto soltanto di poter continuare a fare il prefetto, in una città qualsiasi. «Sfido chiunque a poter affermare che ho chiesto qualcosa per me».

Le scuse agli amici e il rammarico per la famiglia

Nelle ultime pagine del memoriale De Gennaro rivendica di essersi occupato di quanti avevano avuto bisogno del suo aiuto, ma riconosce di aver trascurato la famiglia: «Non ho mai fatto nulla però per la mia famiglia e di questo non posso che rammaricarmi». Ai familiari, secondo il Corriere della Sera, avrebbe destinato un’altra lettera.

Un pensiero è rivolto anche agli amici coinvolti nelle vicende giudiziarie che lo riguardavano. «Posso ora soltanto chiedere scusa e invocare il perdono di quelle persone che involontariamente ho coinvolto nei problemi che oggi stanno affrontando». E ancora: «Spero che sulla valanga di falsità che ora mi stanno travolgendo alla fine prevalga la verità».

In calce alle otto pagine, la stessa formula utilizzata per anni nella sottoscrizione degli atti ufficiali: «In fede, Gianni De Gennaro».

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