Ottantatreesimo giorno dall’invasione dell’Ucraina. Domani segue tutte le notizie del giorno con un liveblog costantemente aggiornato. Clicca qui per vedere gli ultimi aggiornamenti.

Cosa c’è da sapere

La guarnigione ucraina di Mariupol si è arresa e il governo ucraino sta organizzando l’evacuazione degli ultimi combattenti che si trovano all’interno dell’acciaieria Azovstal.

I soldati dentro l’impianto sarebbero ancora 600, mentre poco meno di 300 sarebbero stati portati in territori controllati dai russi.

La Svezia ha firmato la sua richiesta di adesione alla Nato, come annunciato ieri dal governo.

Il parlamento finlandese voterà oggi sulla stessa richiesta.

***

10.40 – Perché Mariupol e Azovstal sono importanti

La città di Mariupol, nell’est dell’Ucraina, è una città strategica e simbolica. Si tratta dell’ultimo territorio in cui sono presenti soldati ucraini lungo il “corridoio” di terra che collega la Crimea occupata dai russi con gli altri territori sotto il loro controllo. Inoltre, è una città dove filorussi e ucraini si combattono dal 2014. Qui, il reggimento ultranazionalista Azov aveva una delle sue basi principali.

La città si trova sotto assedio russo dai primi giorni di marzo. I combattimenti in città sono stati particolarmente violenti e i bombardamenti indiscriminati. Mariupol è diventata un simbolo delle sofferenze dei civili ucraini e delle distruzioni causate dalla guerra. Diversi episodi controversi sono avvenuti in città: come il bombardamento dell’ospedale fotografato da due giornalisti dell’Associated press e quello del teatro.

Non si conosce il numero dei civili uccisi in città, ma le stime parlano di migliaia di morti. Ci sono fosse comuni e gli abitanti hanno scavato tombe nei giardini delle loro abitazioni. Immagini satellitari e dei droni mostrano che fino al 90 per cento degli edifici in città sono stati danneggiati.

Con la fine dei combattimenti a Mariupol, la Russia potrà dichiarare una vittoria dopo aver subito soltanto sconfitte per settimane. Inoltre, una parte delle truppe che combattevano in città potranno essere spostate in Donbass, dove è ancora in corso l’offensiva russa.

10.20 – Le prime immagini dell’evacuazione dei soldati feriti dall’acciaieria Azovstal scattate dai fotografi dell’agenzia Reuters.

Cosa sappiamo dell’Azovstal

Circa 260 combattenti hanno lasciato l’acciaieria di Mariupol nella notte e si trovano ora in territorio russo. Altri 600 soldati si troverebbero ancora nell’impianto e la loro evacuazione è oggetto di trattative.

Tra i soldati evacuati ci sono 53 feriti gravi. I feriti e gli altri militari dovrebbero essere scambiati con prigionieri ucraini, dice il ministero della Difesa dell’Ucraina.

Il presidente Zelensky ha detto che bisogna «salvare le vite dei nostri ragazzi» e che l’Ucraina «ha bisogno dei suoi eroi vivi».

L’esercito ucraino ha scritto su Facebook che «La guarnigione di Mariupol ha completato la sua missione».

10.00 – Svezia e Finlandia chiedono di entrare nella Nato

La ministra degli Esteri svedese ha firmato oggi la richiesta ufficiale di adesione alla Nato, dopo l’annuncio fatto ieri dal governo. In mattinata, il parlamento finlandese voterà la stessa richiesta e i due paesi dovrebbero inviare insieme le loro domande di adesione.

9.30 – Cosa è successo a Mariupol?

Nella notte, oltre 260 militari ucraini, molti dei quali feriti, sono stati evacuati dall’acciaieria Azovstal, il grande impianto industriale che era diventata la loro ultima linea di difesa. L’accordo per la loro evacuazione era stato annunciato ieri pomeriggio dal governo russo. La maggior parte di loro dovrebbe essere scambiata con prigionieri russi.

L’evacuazione è stata accompagnata da un messaggio pubblicato sulla pagina Facebook dell’esercito ucraino, in cui il comando delle forze armate annuncia che «la guarnigione di Mariupol ha completato la sua missione» e dice di aver dato ordine ai difensori restanti di «salvare quante più vite possibile».

Un messaggio ribadito anche dal presidente ucraino Zelensky nel suo consueto discorso notturno. «L’Ucraina ha bisogno dei suoi eroi vivi», ha detto Zelensky. Nell’impianto potrebbero esserci fino a 600 soldati superstiti. Attualmente ucraini e russi starebbero trattando per la loro evacuazione.

