Le principali notizie di oggi, 14 ottobre: il governo discuterà del costo dei tamponi, mentre continuano le polemiche sulla gestione della sicurezza da parte della ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, e i lavoratori del porto di Trieste sono pronti allo sciopero di venerdì.

Processo Regeni, il governo si costituisce parte civile

Si è aperto questa mattina, nell’aula bunker di Rebibbia, a Roma, il processo a carico dei quattro 007 egiziani accusati del sequestro e dell’omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore italiano morto in Egitto nel febbraio del 2016. Nella prima udienza, iniziata con mezz’ora di ritardo, è stato affrontato il nodo dell’assenza in aula degli imputati: il generale Sabir Tariq, i colonnelli Usham Helmi, Athar Kamel Mohamed Ibrahim e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif. Nella lista testi presentata dai genitori di Giulio, Paola e Claudio, ci sono anche i presidenti del Consiglio che si sono succeduti in Italia dal 2016.

Nei confronti degli imputati la procura di Roma contesta i reati di sequestro di persona pluriaggravato. «Siamo in presenza di una volontaria sottrazione al processo che va avanti da cinque anni», ha detto il pm Sergio Colaiocco in riferimento ai quattro 007 imputati. Trentanove delle 64 richieste di rogatoria inviate dall’Italia in Egitto nell’ambito delle indagini sono rimaste senza risposta.

Trieste, i lavoratori del porto confermano lo sciopero

«Faremo comunque lo sciopero, vedremo chi vincerà. Secondo me ci saranno 30mila persone che arriveranno da tutta Italia. Lo sciopero è assolutamente confermato». Lo ha detto Stefano Puzzer, portavoce del Coordinamento dei lavoratori portuali di Trieste (Clpt). La Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha dichiarato illegittima l’iniziativa.

L’ente statale ritiene fuori dalla legge lo sciopero di sei giorni dei sindacati Fisi e Confsafi, a cui il Clpt ha a sua volta aderito a Trieste. Nel frattempo si divide il fronte dei lavoratori del porto di Trieste, davanti al compromesso raggiunto con la mediazione dell’Autorità portuale e della prefettura. La proposta di garantire tamponi gratuiti ai lavoratori, pagati dai terminalisti, non è stata accettata dal Clpt. Ma per Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Usb, il test a spese dei datori di lavori renderebbe inutile lo sciopero.

Green pass, il governo valuterà il costo dei tamponi

Durante l’incontro con i rappresentanti dei sindacati di giovedì mattina, il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha anticipato che il governo discuterà in Consiglio dei ministri un abbassamento dei prezzi dei tamponi, in vista dell’entrata in vigore dell’obbligo di green pass venerdì. Lo ha detto il segretario della Uil, Pierpaolo Bombardieri, al termine della riunione con il premier.

L’incontro tra Draghi e i sindacati era dedicato al tema della sicurezza sul lavoro. «Sarà potenziata la sospensione delle attività dove non sono rispettate le norme sulla sicurezza: oggi c’era una soglia del 20 per cento di lavoro nero che sarà abbassata al 10 per cento», ha detto il leader della Cgil, Maurizio Landini, uscendo da palazzo Chigi.

Alitalia vola per l’ultima volta, venerdì decolla Ita

Partirà giovedì sera l’ultimo volo di Alitalia, un Cagliari-Roma che segnerà l’epilogo di una storia lunga oltre 70 anni. La vecchia Alitalia lascerà il campo alla nuova più piccola Ita. Intanto ai lavoratori di Alitalia è stata accreditata la metà restante degli stipendi di settembre. I dipendenti sono stati avvertiti mercoledì dai commissari straordinari Gabriele Fava, Giuseppe Leogrande e Daniele Santosuosso. Questo segnala lo sblocco della partita sulla cessione del marchio: i commissari avevano spiegato a fine settembre che la restante metà sarebbe stata accreditata non appena avessero avuto evidenza «sull’esito del bando del marchio».

Norvegia, cinque morti in un attacco con arco e frecce

Il sospettato dell’attacco avvenuto avvenuto mercoledì sera a Kongsberg, nel sud-est della Norvegia, si era convertito all’Islam. Lo ha detto la polizia norvegese durante una conferenza stampa in cui ha detto di essere stata in contatto con il sospettato per timori di radicalizzazione, anche se «non c’erano state segnalazioni su di lui nel 2021». L’attentatore risiede a Kongsberg, una cittadina di 25.000 abitanti a circa 80 chilometri a ovest di Oslo. Di nazionalità danese, ha usato arco e frecce per colpire le sue vittime, anche se la polizia ha menzionato anche altre armi.

In Turchia crolla il valore della lira

La lira turca è crollata al minimo record di 9,18 lire contro il dollaro, dopo che il presidente Recep Tayyip Erdogan ha annunciato il licenziamento di tre ufficiali della Commissione di politica monetaria della banca centrale. Dall'inizio dell'anno la valuta ha perso quasi il 18 per cento nei confronti del dollaro, con un aumento dell’inflazione del 20 per cento. Erdogan ha detto di aver nominato già due sostituti.

Sindacati, Draghi ricorda Luciano Lama

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha inviato un messaggio in occasione del centenario della nascita di Luciano Lama, segretario della Cgil dal 1970 al 1986. «Partigiano, sindacalista e senatore della Repubblica, Lama è stato uno dei protagonisti dello sviluppo economico, sociale e civile dell’Italia», si legge nel messaggio di Draghi, che è stato letto dall’attuale segretario della Cgil, Maurizio Landini, durante la commemorazione a palazzo Giustiniani. «Uomo coerente e coraggioso, ha guidato la Confederazione generale italiana del lavoro in anni terribili, in cui l’Italia era sconvolta dalla violenza e dal terrorismo. Lama ha contribuito in modo decisivo al mantenimento della pace sociale nel Paese, difendendo gli interessi dei lavoratori e opponendosi in modo fermo alla brutalità dell’estremismo», ha scritto il presidente del Consiglio.

Per Salvini, la gestione di Lamorgese è un fallimento

«Fallimentare sotto tutti i punti di vista»: così Matteo Salvini ha definito oggi la gestione della sicurezza della ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, Ieri Lamorgese ha risposto alla Camera sul corteo anti green pass di sabato 9 ottobre e l’assalto dei manifestanti alla sede della Cgil. Intervistato da Rai Radio 1, il leader della Lega ha detto della ministra: «Io guardo i dati, aumento delle baby gang, dei rave abusivi, eccetera». «Vi immaginate se fossi stato io ministro dell'Interno e avessi permesso a un neofascista di guidare l'assalto alla Cgil?», ha continuato Salvini: «Sarei stato sfiduciato e rimosso in mezzo secondo».

Letta definisce strumentale l’attacco di Meloni a Lamorgese

Il segretario del Pd, Enrico Letta, ha definito oggi «strumentale» l’attacco della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a Lamorgese. «È evidente che vi siano stati problemi e falle nella gestione degli eventi di sabato scorso», ha detto Letta ai microfoni di Rai Radio 1, «ma l'attacco di Meloni è stato assolutamente strumentale, un modo per coprire quel che è accaduto e l'assunzione di responsabilità».

Covid, calano ancora contagi e decessi

Per la sesta settimana consecutiva sono in calo i decessi e i ricoveri per il Covid, come riporta il monitoraggio della fondazione Gimbe. Dal 6 al 12 ottobre i nuovi sono stati 18.209 e i decessi 266, contro i 21.060 contagi e i 311 morti della settimana precedente. Solo in Calabria, Piemonte e Molise c’è stato un lieve aumento del contagio. La fondazione ha anche rilevato un calo nelle somministrazioni delle prime dosi di vaccino e sottolineato che ci sono ancora 2,48 milioni di over 50 non vaccinati. E oltre 3,8 milioni di lavoratori non vaccinati potrebbero portare al caos per i tamponi, con l’entrata in vigore dell’obbligo di green pass venerdì.

