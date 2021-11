Le notizie di oggi, 2 novembre: dall’accordo sulla deforestazione alla Cop26 alla possibile proroga del green pass in Italia, fino agli aggiornamenti sul rave party alle porte di Torino.

Il governo pensa a una proroga del green pass

In Italia la curva dei contagi continua a crescere, facendo registrare un raddoppio di positività nel giro di tre settimane: mediamente si registra un aumento medio di 1,35 casi al giorno, pari al 35 per cento in più rispetto alla settimana precedente. Per questo il governo sta pensando a una proroga del green pass almeno fino a marzo e all’estensione dello stato di emergenza, con cui confermare struttura commissariale, smart working e protocolli di sicurezza come distanziamento e mascherine.

Cop26, accordo sulla deforestazione con Bolsonaro e Xi

La storica dichiarazione della Cop26 con cui i leader mondiali si impegneranno a porre fine alla deforestazione entro il 2030 vedrà la firma, tra gli altri, anche del presidente brasiliano Jair Bolsonaro e dell’omologo cinese Xi Jinping. Lo riporta il Guardian, precisando che alla presentazione dell’accordo ci saranno anche il presidente Usa Joe Biden e il premier britannico Boris Johnson: con loro il principe Carlo e il presidente indonesiano Joko Widodo.

Centinaia di persone sono ancora al rave party

La polizia è intervenuta martedì mattina tra Nichelino e Borgaretto, alle porte di Torino, nell’area del rave party, dove risultano ancora presenti centinaia di persone, «al fine di impedire l’ulteriore prosecuzione dell’abusiva occupazione di terreni ed edifici». Lo ha reso noto la questura di Torino. Le forze dell’ordine hanno identificato oltre 3mila persone e circa 1.500 mezzi tra auto, camper e furgoni.

