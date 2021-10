Nel suo intervento alla direzione nazionale del Pd, il segretario ha detto che del Quirinale si parlerà dopo il passaggio della legge di bilancio e chiesto di fermare il «voto tagliola» in Senato sul ddl Zan

Tutte le notizie di oggi, 25 ottobre, dall’inchiesta della procura di Roma sulle tangenti nelle forniture agli apparati militari all’intervento di Enrico Letta alla direzione nazionale del Pd.

Letta su pensioni e ddl Zan

Il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, è intervenuto oggi sul tema delle pensioni aprendo la direzione nazionale del partito. «Quota 100 affronta un problema che esiste con uno strumento che è sbagliato perché è profondamente disuguale e discrimina tra uomini e donne», ha detto Letta. «C'è la necessità di arrivare a una soluzione che eviti lo scalone e intervenga sulle donne e i lavori gravosi. Il sistema delle quote è uno strumento sbagliato, bisogna lavorare sulla flessibilità tutelando le donne e i lavori gravosi», ha aggiunto il segretario.

Letta ha anche parlato del ddl Zan sull’omotransfobia: «Domani c'è un voto tagliola in Senato richiesto da Fratelli d’Italia e Lega per affossare il testo. L'appello che io faccio a tutti è quello di evitarlo». Sulla legge, ha detto poi il segretario, «rivendico un atteggiamento deciso e determinato», ma «siamo disponibili a capire quale può essere l'intesa per superare lo scoglio di domani e arrivare all'approvazione rapida del provvedimento».

«Di fronte a un risultato negativo» sul ddl Zan «saremmo contenti di un lavoro di rappresentanza», ha aggiunto Letta, «ma non sarebbero contenti le migliaia di ragazze e ragazze che si aspettano la nuova legge. La nostra battaglia non è di testimonianza. Politica è testimonianza e concretezza».

Sul Quirinale, invece, il segretario del Pd ha affermato che «se ne parlerà dopo che la legge di bilancio sarà approvata».

Figliuolo indagato, verso l’archiviazione

Anche il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario per l’emergenza Covid, è indagato dalla procura di Roma nell’ambito di un’inchiesta su tangenti e corruzione nelle forniture agli apparati militari. Lo scrive il Fatto Quotidiano. Il generale sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati come atto dovuto, a sua tutela: già nei prossimi giorni per lui dovrebbe essere chiesta l’archiviazione. Nella stessa inchiesta, secondo quanto riportato nei giorni scorsi dalla Verità, sarebbe sotto indagine il Capo di stato maggiore uscente, il generale Enzo Vecciarelli.

Golpe in Sudan, almeno sette morti

Continuano le proteste in Sudan, dopo il colpo di stato militare che ha messo fine al processo di «transizione democratica nel paese. Secondo quanto riportato da Al Jazeera, almeno sette persone sarebbero state uccise nelle dimostrazioni. Ieri i militari hanno chiuso strade, ponti e l’aeroporto di Khartoum e hanno tagliato l’accesso a internet.

