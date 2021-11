Le notizie di oggi, 19 novembre: l’Iss ha pubblicato l’ultimo rapporto sui dati principali relativi alla pandemia emersi in cabina di regia, l’Austria impone lockdown nazionale da lunedì e obbligo vaccinale a partire da febbraio, il ricordo di Mattarella a vent’anni dalla morte di Maria Grazia Cutuli.

L’Austria impone lockdown generale

Dopo aver deciso, qualche giorno fa, per un lockdown dei non vaccinati, l’Austria ha stabilito che un lockdown generale inizierà nel paese a partire da lunedì 22. Il Cancelliere austriaco, Alexander Schallenberg, ha detto che la misura durerà almeno 10 giorni, e dal primo febbraio 2022 sarà obbligatorio essere vaccinati. L’Austria ha uno dei numeri di vaccinati più bassi d’Europa.

Covid, Iss: aumentano i casi, regioni a rischio moderato

È stato pubblicato l’ultimo rapporto dell’Istituto superiore di sanità sui dati principali relativi alla pandemia emersi in cabina di regia. Tutte le 21 regioni italiane risultano classificate a rischio moderato. Tra queste, una regione è ad alta probabilità di progressione a rischio alto.

L’incidenza settimanale sale a 98 casi per 100mila abitanti nella settimana dal 12 al 18 novembre (la settimana precedente i casi erano 78). Nel periodo 27 ottobre - 9 novembre 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,21 (range 1,14 – 1,26), stabile rispetto alla settimana precedente e al di sopra della soglia epidemica. É invece in leggera diminuzione, ma ancora sopra la soglia epidemica, l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero, che si attesta a 1,09 (su un range 1,04 – 1,14) rispetto all'ultima registrazione di 1,14 per cento.

LaPresse cecilia fabiano

Il tasso di occupazione in terapia intensiva di pazienti Covid è al 5,3 per cento (al 18 novembre) rispetto al 4,4% dell'ultima rilevazione, l’11. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale di un punto percentuale (7,1 per cento).

20 anni fa l’assassinio di Maria Grazia Cutuli

«È sempre vivo in noi il ricordo di Maria Grazia Cutuli, vittima vent’anni or sono di un agguato brutale e spietato, mentre con altri giornalisti percorreva le strade dell’Afghanistan per raccontare i giorni intensi e drammatici in cui le milizie guidate dal mullah Omar venivano sconfitte e fuggivano da Kabul». È il ricordo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel giorno del ventesimo anniversario della morte di Maria Grazia Cutuli, giornalista del Corriere della Sera uccisa in Afghanistan nel 2001.

«Una banda di assassini spezzò la vita a lei e ai tre colleghi. Era una giovane donna coraggiosa, una giornalista di valore, con grande passione civile e carica umana. Lo testimoniano i suoi numerosi articoli dai luoghi delle guerre e delle grandi crisi umanitarie. Ne sono prova le stesse corrispondenze dall’Afghanistan per il suo giornale, fino all’ultima, scritta il giorno prima dell’assassinio, in cui riferì la scoperta di tracce di gas nervino in una base abbandonata da Al Qaeda» aggiunge il presidente.

«Maria Grazia Cutuli è un simbolo del giornalismo, in una stagione in cui tanti cronisti sono minacciati e la libertà stessa deve affrontare vecchie e nuove barriere. Senza un giornalismo libero, capace di osservare e narrare la realtà in cambiamento, senza un giornalismo che cerchi le verità senza pregiudizi, dando voce in questo modo al pluralismo vitale nelle società, saremmo tutti più poveri e meno liberi», conclude.

© Riproduzione riservata