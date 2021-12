Le notizie di oggi, 1 dicembre: il Canada ha vietato l'ingresso ai cittadini stranieri di altri tre paesi africani, Nigeria, Malawi ed Egitto, a causa delle preoccupazioni legate alla variante Omicron del Covid-19. Il blocco di altri sette era già stato deciso.

Il paese ha deciso che tutti i viaggiatori che fanno scalo aereo nel paese, con eccezione di quelli che arrivano dagli Stati Uniti, dovranno essere testati all'arrivo e isolarsi fino a quando ottengono i risultati del test. Tre province canadesi hanno registrato casi di variante Omicron.

A partire da giovedì anche il Giappone vieterà il ritorno nel paese a tutti gli stranieri, compresi quelli residenti con visti a lungo termine che sono stati di recente in uno dei 10 paesi africani che potrebbero avere diffuse infezioni della variante Omicron del coronavirus.

Martedì il paese aveva confermato il suo primo caso della variante Omicron. Sono previste esenzioni per parenti di cittadini giapponesi, diplomatici e casi umanitari. In questa circostanza, però, è richiesta una quarantena di almeno 10 giorni.

Intanto il lockdown in Austria è stato esteso formalmente fino all'11 dicembre. Non è chiaro se le misure verranno ribadite ulteriormente dopo l’11, ma l’intenzione sembrerebbe quella di continuare A partire da martedì, i negozi essenziali che finora potevano restare aperti fino alle 21 dovranno chiudere entro le 19. È consentita in modo esplicito la vendita di alberi di Natale. Le persone potranno uscire di casa solo per motivi specifici, come fare la spesa, andare dal medico o praticare sport.

Il Portogallo è entrato in uno “stato di calamità”, il secondo di quest'anno, a causa dei contagi di coronavirus nel paese, in crescita nonostante abbia uno dei tassi di vaccinazione più alti d'Europa. Lo stato di calamità è un passo al di sotto del livello di allerta più alto.

Nuove misure sono in vigore da oggi nel paese: verrà rafforzato il controllo dei passeggeri in aeroporti, porti e confini di terra, richiedendo test negativi per la maggior parte dei visitatori in entrata; mascherina obbligatoria negli spazi chiusi e necessari vaccino o attestazione di guarigione obbligatoria per accedere a ristoranti, cinema, palestre e hotel.

Aids, dopo 40 anni ancora nessun vaccino

Ricorre oggi, primo dicembre, la Giornata mondiale per la lotta contro l'Aids.

«Ricordiamo che più di 40 anni dopo l'inizio della pandemia globale di Aids non abbiamo ancora alcun vaccino e nessuna cura per questa malattia. A due anni dall'inizio della pandemia di Covid-19, non abbiamo uno, ma molti vaccini e tanti altri strumenti efficaci» ha detto il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Sparatoria in Michigan, l’arma era del padre del ragazzo

L'arma utilizzata nella sparatoria in una scuola superiore di Oxford Township, in Michigan, era stata acquistata dal padre del ragazzo di 15 anni che ha sparato, uccidendo tre adolescenti – Tate Myre, 16 anni; Hana St. Juliana, 14 anni e Madisyn Baldwin, 17 anni – e ferendo altre otto persone. Secondo lo sceriffo della contea di Oakland, Michael Bouchard, il padre del giovane avrebbe comprato la pistola semiautomatica Sig Sauer da 9 mm venerdì.

Il ragazzo sospettato, di cui non è stato diffuso il nome, aveva fatto pratica con l'arma e «postato fotografie» della stessa, ha detto Bouchard. Gli investigatori stanno ancora tentando di capire le motivazioni all'origine della sparatoria nella Oxford High School. Intanto sette studenti e studentesse fra i 14 e i 17 anni restano ricoverate in ospedale, mentre un docente è stato dimesso dopo essere stato curato per una ferita a una spalla.

Ruby ter, processo va avanti

Il processo Ruby ter va avanti sia per il reato di corruzione in atti giudiziari che per quello di falsa testimonianza. È la conseguenza dell'ordinanza pronunciata questa mattina dal collegio presieduto da Marco Tremolada davanti al quale si sta celebrando il processo a carico di Silvio Berlusconi e altre 28 persone.

In particolare, i giudici all'avvio dell'udienza hanno respinto l'istanza delle difese delle ragazze, che avevano chiesto di essere prosciolte subito dall'accusa di falsa testimonianza. Tenuto conto «dello stato avanzato, ma non completato» del dibattimento, «non sussistono i requisiti di evidenza per applicare l'articolo 129» del codice di procedura penale che prevede l'eventualità di un immediato proscioglimento.

L’Ue verso le sanzioni alla Bielorussia

Gli ambasciatori dell'Unione europea dovrebbero approvare oggi il quinto pacchetto di sanzioni verso il regime bielorusso, includendo nella lista 28 tra soggetti fisici e giuridici. Le misure restrittive comprendono: il divieto di viaggio nell'Unione europea, il congelamento dei beni e il divieto a cittadini e imprese dell'Ue di mettere fondi a disposizione dei soggetti inseriti in elenco. Le sanzioni arrivano dopo la crisi al confine polacco, dove migliaia di persone migranti arrivate dalla Bielorussia sono rimaste bloccate.

Eitan rientrerà il 3 dicembre

Eitan Biran, il bambino unico sopravvissuto alla strage del Mottarone, rientrerà in Italia con la zia paterna e tutrice Aya Biran il prossimo 3 dicembre. La Suprema Corte di Israele ha infatti respinto il ricorso presentato dal nonno di Eitan, stabilendo che il bambino dovesse tornare in Italia entro il 12 dicembre. Eitan era stato portato in Israele dal nonno senza il consenso della famiglia italiana legale affidataria.

Nigeria, 29 morti per barca affondata

Un'imbarcazione è affondata nel nord della Nigeria, nello Stato di Kano, causando la morte di almeno 29 persone, in gran parte bambini di età compresa fra 6 e 12 anni, che erano diretti a un evento religioso. Le operazioni di soccorso sono riuscite a salvare sei persone finora.

