No-pass, Lamorgese decide nuove restrizioni

La ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, sta pensando a nuove misure per limitare le manifestazioni settimanali contro il green pass. «Per ovviare ai disagi delle ultime settimane abbiamo varato una stretta: sono concessi solo sit-in e fuori dai centri storici», ha scritto su Twitter Carlo Sibilia, sottosegretario all’Interno.

Le nuove regole saranno applicate già dal prossimo fine settimana. I manifestanti potranno sfilare solo in aree della città dove non ci sono strade affollate e obiettivi sensibili (come sedi di partiti e sindacati, palazzi delle istituzioni e ambasciate) e non potranno più attraversare i centri storici e le strade dello shopping.

C’è poi l’ipotesi di imporre l’obbligo di mascherina all’aperto. L’obiettivo è proteggere le attività economiche e la salute dei cittadini e delle cittadine. A Trieste il prefetto, Valerio Valenti, aveva già deciso di vietare le manifestazioni in piazza Unità d’Italia fino al 31 dicembre.

Dazn, stop alla doppia utenza per abbonamento

Dazn non permetterà più l’utilizzo di due dispositivi in contemporanea su un solo account. Il cambiamento potrebbe arrivare a metà dicembre: la società dovrà comunicare la novità agli abbonati in modo che possano avere la possibilità di esercitare il recesso entro 30 giorni.

La cancellazione della cosiddetta «concurrency» mira ad aumentare il numero di abbonati della piattaforma, che possiede i diritti della Serie A di calcio 2021-2024. L’accesso alla stessa partita da due device non sarà più consentito; potrebbe fare eccezione il caso in cui i dispositivi siano collegati alla stessa rete fissa.

La Calabria ha una nuova giunta

Il presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha nominato i sei assessori che andranno a formare la nuova giunta di centrodestra. Si tratta di tre esponenti di Forza Italia, due di Fratelli d’Italia e uno della Lega.

Per Forza Italia ci sono la vicepresidente, Giusy Princi – con delega a istruzione, università e ricerca, lavoro e formazione professionale, bilancio e azioni di sviluppo per la città metropolitana di Reggio Calabria – Gianluca Gallo, con delega all’agricoltura, e Rosario Varì, con delega allo sviluppo economico e agli attrattori culturali.

In quota Fratelli d’Italia sono invece stati scelti Fausto Orsomarso al turismo e Filippo Pietropaolo alla gestione burocratica. Le politiche sociali vanno alla leghista Tilde Minasi. Gallo e Orsomarso facevano parte anche della giunta precedente.

Gli insegnanti vogliono un aumento dello stipendio

Circa 200 insegnanti hanno lanciato una petizione su Change.org rivolta ai segretari di Flc Cgil, Cisl Scuola e Uil Scuola in cui si sollecita un aumento degli stipendi di almeno 200 euro. «Occorre trovare risorse aggiuntive per un aumento di 200 euro netti mensili, a invarianza di oneri contrattuali, per incrementare il potere d’acquisto delle nostre retribuzioni, ferme ormai dal 2008», si legge nell’appello.

I docenti dicono di diffidare dai sindacati della scuola, intenzionati a sottoscrivere un contratto che prevede un aumento medio di soli 85 euro lordi mensili, «peraltro non per tutti e distribuiti in parte con un meccanismo premiale». Nel caso della sottoscrizione del contratto, gli insegnanti iscritti, in segno di protesta, sono intenzionati a revocare la loro iscrizione ai sindacati.

