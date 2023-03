Il no global Vincenzo Vecchi è scappato in Francia nel 2012, dopo la sentenza di condanna a 11 anni e 6 mesi per devastazione e saccheggio durante il G8 di Genova. Il reato in Francia non esiste. Per la terza volta, una corte d’appello francese deve esprimersi sulla sua estradizione

La storia giudiziaria del G8 di Genova non si è ancora conclusa: venerdì 24 marzo la corte d’appello di Lione deciderà sull’estradizione del no-global Vincenzo Vecchi, la cui vicenda processuale è ancora aperta.

Vecchi è l’ultimo dei cosiddetti black-bloc ancora latitante e la sua è una delle storie più complicate del cosiddetto «processo ai 25» - che poi in sede di condanna sono diventati dieci manifestanti - a cui i giudici hanno inflitto pene complessive per quasi 100 anni di carcere.

Per loro il reato principale è quello di devastazione e saccheggio, previsto dall’articolo 419 del codice penale. Pur essendo un reato contro le cose – i manifestanti hanno distrutto bancomat, vetrine e negozi – risale al codice Rocco del 1930 ed è inserito nei delitti contro l’ordine pubblico risalenti al regime fascista. Per questo, la pena prevista va dagli otto ai 15 anni di carcere, aumentata dall’aggravante se i fatti sono avvenuti nel corso di manifestazioni.

Il caso Vecchi

Vincenzo Vecchi ha subito un processo con l’accusa di devastazione e saccheggio per i fatti del cosiddetto blocco nero e quelli di via Tolemaide. La Cassazione nel 2012 lo ha condannato in via definitiva a 11 anni e 6 mesi di carcere per i fatti di Genova: 10 per il reato di devastazione e saccheggio, il resto per furti e violenze commessi durante le manifestazioni.

La linea della difesa era di chiedere che il reato fosse riqualificato con quello di danneggiamento, ma la Corte non ha accolto la richiesta.

Il processo a carico suo e degli altri manifestanti ha prodotto una grande mobilitazione pubblica, con lo slogan 10x100, come gli anni di carcere complessivi.

La campagna si è basata sul contrasto tra le pene molto pesanti irrogate ai manifestanti in base al reato di devastazione e saccheggio, rispetto a quelle ben più lievi previste per gli agenti delle forze dell’ordine, responsabili dei pestaggi alla scuola Diaz e a Bolzaneto.

«Il reato di devastazione e saccheggio, che ha una pena minima molto alta, è tornato a Genova dopo essere caduto in desuetudine. L’ultima volta che era stato utilizzato risaliva al secondo dopoguerra, nei casi in cui briganti facevano razzie nei paesi abbandonati. Noi come difesa ne abbiamo contestato l’uso, perché ci sembrava che i fatti del G8 non integrassero quella fattispecie, che prevedeva appunto il sovvertimento di una intera area», spiega Ezio Menzione, avvocato che era presente a Genova e ha difeso alcuni manifestanti in tutti e tre i procedimenti penali che sono seguiti ai fatti del G8.

Vecchi è inoltre stato condannato a 4 anni di carcere per alcuni scontri durante una manifestazione antifascista a Milano nel marzo del 2006.

Subito dopo la sentenza di Cassazione sui fatti di Genova, Vecchi è fuggito in Francia, stabilendosi in Bretagna. Nel 2016 l’Italia ha emesso un mandato di arresto europeo nei suoi confronti e per questo, l’8 agosto 2019, quando è stato arrestato a Rochefort-en-Terre, dove lavorava da molti anni come imbianchino.

Il conflitto con la Francia

I giudici francesi, però, hanno contestato il mandato di arresto europeo e anche la natura della condanna della Cassazione.

Per questo, il 15 novembre 2019 Vecchi è stato rimesso in libertà da parte della Corte d’appello di Rennes.

Nel novembre 2020, poi, la Corte d’Appello di Angers ha rifiutato di eseguire il mandato d’arresto europeo. Il nodo principale è stata la condanna per devastazione a saccheggio e due questioni: l’assenza di un reato analogo nel sistema penale francese – che prevede reati di danneggiamento ma con pene molto inferiori - e quindi il principio della “doppia criminalità” e la proporzionalità della condanna.

La decisione francese solleva, però, un tema più vasto che riguarda i mandati di arresto europeo e sui problemi della loro esecuzione in sistemi penali differenti. La corte d’Appello, infatti, è intervenuta nel merito sulla regolarità del mandato.

Il procuratore, tuttavia, ha fatto ricorso in Cassazione contro la decisione sia nel caso della decisione dei giudici di Rennes che di quelli di Angers.

In questo secondo caso, la Cassazione ha interrogato la Corte di giustizia Ue su come interpretare la possibilità di intervenire nel merito sui mandati d’arresto europei. La Corte europea ha risposto, fornendo una interpretazione non restrittiva del principio della doppia incriminabilità, stabilendo che non serve una corrispondenza esatta tra tutti gli elementi delle fattispecie penali previste a livello nazionale.

Cosa succede ora

Per questo, lo scontro tra tribunali francese e italiano, però, non è concluso.

Il 29 novembre 2022, infatti, la Corte di cassazione francese ha annullato la decisione della corte d’Appello di Angers e ha rinviato tutto per un nuovo giudizio di corte di Appello, questa volta a Lione.

I giudici di Lione dovranno decidere se estradare o meno Vecchi in Italia per scontare la condanna.

Anche in Francia ci sono state mobilitazioni in suo favore, per chiedere che la Corte neghi nuovamente l’estradizione. Tra le firme la premio Nobel per la letteratura Annie Ernaux, il linguista Noam Chomsky e il regista Ken Loach.

