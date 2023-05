Care lettrici, cari lettori

questa settimana è stata quella degli annunci da parte del ministero della Giustizia: dovrebbe essere pronto il primo pacchetto di riforme da portare in consiglio dei ministri.

Altri due i fronti aperti: su quello delle riforme, il governo ha convocato i costituzionalisti per un confronto sul tema della riforma presidenziale e le riflessioni hanno portato a un possibile modello; su quello del Csm, invece, è risuonato il monito del presidente Sergio Mattarella nel giorno dell’inaugurazione della sede di Napoli della Scuola superiore della magistratura.

Complessivamente, poi, tante piccole novità: dal fronte della geografia giudiziaria, fino a quello dei contrasti tra Anm e Csm e due casi di nomine che vale la pena analizzare: la conferma di Bombardieri a Reggio Calabria e Cosimo Ferri al ministero della Giustizia.

A proposito di riforme, è tornata di attualità la discussione sul reato di abuso d’ufficio, che il ministero ha confermato di voler riformare. Sulla questione interviene il giudice di Bari, Giovanni Zaccaro, chiedendosi se il problema non stia piuttosto nella confusione delle norme da applicare per i sindaci.

Ancora sul caso Uss

Il comitato direttivo centrale dell’Anm ha approvato un documento sul caso del procedimento disciplinare contro i giudici della Corte d’Appello di Milano che hanno trattato la fase cautelare del procedimento per l’estradizione del cittadino russo Artem Uss, per «comportamento connotato da grave e inescusabile negligenza».

Nel documento si legge che «nessuno (neppure il Ministro) è in grado di individuare tale violazione, grave o lieve che sia» e «siamo certi che un vaglio sereno della vicenda non potrà mai condurre all’instaurazione del procedimento e tanto meno all’applicazione di una sanzione». Per questo, secondo il cdc, «dobbiamo riflettere sul significato di questa richiesta e sulle ricadute che essa avrà non solo e non tanto sulla serenità dei colleghi coinvolti, ma su tutti i magistrati» e «sul fatto che si contribuisce a creare un clima, se non una cultura, che è già stata definita argutamente “giurisprudenza difensiva”».

Per questo, l’Anm ha convocato l’assemblea generale a Roma l’11 giugno 2023 e proclamato lo stato di agitazione.

Costituzionalisti sulla riforma del presidenzialismo

Il governo è al lavoro per la riforma del presidenzialismo e le scelte su come proseguire riguardano sia il metodo che il merito.

Quanto al metodo, ho approfondito pro e contro (anche politici) tra la scelta del metodo classico prospettato dal 138 della Costituzione, con incardinamento nella commissione Affari costituzionali, oppure la creazione di una bicamerale ad hoc.

Quanto al merito, invece, il Cnel ha ospitato un convegno a cui si sono dati appuntamento i maggiori costituzionalisti italiani, che hanno dibattuto sul contenuto della riforma davanti al sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano e alla ministra per le Riforme, Elisabetta Casellati.

Si è trattato di uno di quei momenti chiave in cui il soft power dell’accademia ha operato insieme alle istituzioni statali e gli esiti hanno dato forma ad alcune indicazioni: no al presidenzialismo e all’elezione diretta sia del presidente della Repubblica che del presidente del Consiglio; mantenimento della forma di governo parlamentare; maggiori poteri al premier con ipotesi di una sua legittimazione diretta attraverso la previsione del suo nome su scheda elettorale.

Il monito di Mattarella

In occasione dell’inaugurazione della sede di Napoli della Scuola superiore della magistratura, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha pronunciato una serie di moniti alla magistratura.

«Le sentenze sono pronunciate “in nome del popolo italiano” non perchè i magistrati siano chiamati a rispondere di fronte ad esso delle decisioni assunte ma perchè la giustizia va resa solo in base alla legge e al diritto, nazionale, europeo e sovranazionale, risultato delle espressioni di sovranità popolare tramite l'esercizio della funzione legislativa», ha detto il presidente, sottolineando come la magistratura sia indipendente dal consenso popolare.

Ha poi ribadito il primato della legge sulla giurisprudenza e come proprio l’assoggettamento dei magistrati solo alla legge li leghi alla sovranità popolare: «La funzione assolta dalla giurisprudenza è di natura "dichiarativa", giacchè riferita ad una preesistente disposizione di legge, della quale è volta a riconoscere l'esistenza e l'effettiva portata, con esclusione di qualunque efficacia direttamente creativa. Nel quadro degli equilibri costituzionali i giudici sono appunto "soggetti soltanto alla legge". Il che realizza l'unico collegamento possibile, in uno Stato di diritto, tra il giudice, non elettivo nè politicamente responsabile, e la sovranità popolare, di cui la legge, opera di parlamentari eletti dal popolo e politicamente responsabili, è l'espressione prima».

Infine, ha sottolineato come «Il processo non può essere utilizzato per finalità diverse, che ne stravolgerebbero il ruolo, mettendo gravemente a rischio la fondamentale separazione fra i poteri» e aggiunto l’importanza di prevenire il malcostume: «La magistratura ha dimostrato, anche recentemente, di essere capace di agire con determinazione e senza timidezza nei confronti dei magistrati ritenuti responsabili di gravi reati nell'esercizio delle funzioni» e «Va doverosamente ricordato quanto sarebbe preferibile prevenire ogni forma di malcostume interno, attraverso un più attento esercizio dei compiti di vigilanza, evitando grave discredito che potrebbe ricadere sull'ordine giudiziario e far dubitare dell'integrale assolvimento dei doveri d'istituto».

Parole che vanno lette anche nel clima attuale, con il nuovo Csm impegnato a concludere il processo di superamento degli scandali scaturiti dal caso dell’hotel Champagne.

Produttività: Anm vs Csm

L’efficientamento del lavoro del Csm è uno dei punti centrali per il vicepresidente del Csm, Fabio Pinelli, tanto da aver provocato il primo vero momento di tensione con il suo plenum. Il vicepresidente ha spesso ribadito i numeri sull’aumento della produttività dell’ente quanto a pratiche licenziate con un più 30 per cento.

(A questo proposito, Pinelli ha detto che il Csm «sta lavorando» per nominare in tempi rapidi il procuratore capo di Napoli, «comunque entro l'estate 2023»).

Tuttavia, proprio questa questione è stata al centro dell’attacco da parte dell’Anm, che ha approvato un documento del comitato direttivo centrale in cui si denunciano i ritardi nelle conferme dei capi degli uffici giudiziari, previste a quattro anni dalla nomina.

Il Csm «adotti tempestivamente ogni utile iniziativa volta a garantire che la procedura di conferma degli uffici direttivi e semidirettivi sia efficace e tempestiva, con particolare riferimento alle pratiche rimaste inevase» perchè «la conferma è un punto distintivo, qualificante, irrinunciabile, della dirigenza delineata dalla riforma, e il ritardo nella valutazione da parte del Consiglio Superiore la svuota di contenuto e di efficacia. Se infatti la procedura si conclude, o addirittura non si è ancora conclusa, a oltre tre anni dalla maturazione del quadriennio, è evidente che la pronuncia non ha alcun effetto concreto quanto a quell'ufficio, potendo solo impedire, se negativa, la partecipazione ad altri concorsi dell'interessato».

La riflessione dell’Anm è particolarmente critica, perchè scrive che «le caratteristiche del fenomeno hanno indotto alcuni a ipotizzare che i ritardi non fossero dovuti alla mole di lavoro, ma a una volontà, peraltro mai manifestata apertamente, di posticipare la decisione privandola di effettività». Il Csm in carica «ha ereditato tale situazione e non ne è responsabile» ma sarebbe necessario un cronoprogramma e la trattazione «con assoluta priorità le pratiche che pervengono al Consiglio con parere contrario del Consiglio giudiziario».

Le riforme della giustizia in arrivo

Alla cerimonia di apertura della sede di Napoli della Scuola superiore della magistratura, il ministro Carlo Nordio ha annunciato l’arrivo delle riforme della giustizia: «Un primo pacchetto di provvedimenti - improntati a garantismo e pragmatismo - è pronto per essere sottoposto al Consiglio dei Ministri e poi al dibattito parlamentare».

Alla fine del mese in corso il ministro dovrebbe fare il punto sulle riforme con Palazzo Chigi, a cui spetta definire l'ordine del giorno del Consiglio dei ministri.

Durante il question time, Nordio ha aggiunto che «entro fine mese sarà presentato un pacchetto di progetti che avranno come contenuto non solo la tutela della riservatezza delle comunicazioni ma anche la carcerazione preventiva. Questa deve essere l'eccezione delle eccezioni, perché ce lo richiede non solo la normativa comunitaria, ma anche l'etica e la Cassazione quando ci parla della presunzione di innocenza».

Come ha confermato il viceministro Francesco Paolo Sisto, «la riforma sarà sistematica ma modulare. Un meccanismo che consenta di andare avanti anche se qualche parte dovesse fermarsi, per qualsiasi motivo. Si interverrà su abuso d'ufficio, traffico di influenza, intercettazioni per quanto riguarda la tutela del terzo, misure cautelari, prescrizione, riforma della funzione del pubblico ufficiale, informazione di garanzia».

Focus particolare sulla questione delle misure cautelari (su cui nella passata newsletter è intervenuto manifestando dubbi il presidente della Corte d’appello di Brescia, Claudio Castelli), Sisto ha detto che «secondo il disegno che il ministero della Giustizia intende portare in Cdm, l'applicazione delle misure cautelari sarà affidata all'attuale Tribunale della libertà. Sostanzialmente, si tratterebbe di un provvedimento collegiale anziché monocratico, anche se alcuni provvedimenti, come l'arresto in flagranza e il fermo, rimarranno affidati ai giudici monocratici. Su tutto questo è in corso una riflessione davvero approfondita».

La correzione della riforma penale

L’aula del Senato ha dato l’ok al disegno di legge sulla procedibilità d'ufficio, così come modificato dalla Camera. Con il provvedimento si dovrebbe risolvere la criticità riscontrata in sede di applicazione, riguardo la procedibilità a querela di reati anche in caso di aggravante del metodo mafioso o con finalità di terrorismo.

Viene inoltre modificato il Codice antimafia, con l'inserimento della procedibilità d'ufficio anche per il reato di lesione personale, quando è commesso da una persona sottoposta a misura di prevenzione e fino a tre anni dopo il termine della stessa.

Le novità sulla geografia giudiziaria

Il tema continua a tornare con insistenza, dopo le aperture del ministro a riaprire alcuni dei cosiddetti “tribunalini” (trovate alcune riflessioni ospitate nelle precedenti newsletter sul tema). La questione è stata sottoposta a Nordio durante il question time da Fratelli d’Italia e ha risposto così: «La giustizia di prossimità è venuta a mancare e rischiamo di fare la fine degli esiti negativi della sanità», «Ogni volta che si toccano circoscrizioni giudiziarie emergono contrasti dalle une e dalle altre parti che noi cerchiamo di risolvere. In questa direzione, il Governo ha già prorogato alla data del 1° gennaio del 2025 il rinvio della soppressione dei tribunali dell'Abruzzo e ha appunto all'esame la possibile riapertura di uffici giudiziari già soppressi».

Sul fronte dell’avvocatura, segretario generale dell'Associazione Nazionale Forense, Giampaolo Di Marco ha detto che «bisogna individuare una soluzione definitiva che salvi i Tribunali minori perché, anche se considerati tali, sono comunque presidi di giustizia sul territorio, che svolgono una funzione irrinunciabile di servizio ai cittadini e che hanno un ruolo fondamentale anche nel contrasto delle infiltrazioni malavitose».

La giustizia e il Pnrr

I sindacati hanno protestato davanti al ministero della Giustizia contro i gravi ritardi nell'applicazione della riforma Cartabia sulla questione dell’informatizzazione dei servizi e di attuazione del piano di assunzioni.

Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Pa hanno scritto che la riforma «consentirebbe un efficace recupero dei crediti, attraverso la ricerca telematica dei beni da pignorare (telematizzazione delle indagini patrimoniali). Oggi questa attività viene svolta da agenzie private, con sensibili costi per la parte creditrice ed esponendo la parte debitrice ad accessi senza garanzie a dati sensibili personali. Gli ufficiali giudiziari espleterebbero tale servizio di indagine gratuitamente e con tutte le garanzie di riservatezza connesse al loro ruolo di pubblici ufficiali dagli stessi rivestito». Per questo «Informatizzazione dei servizi ed attuazione del piano assunzionale (Piao) sono elementi fondamentali per dare corso alla riforma Cartabia e per modernizzare la Giustizia. Ulteriori ritardi del Ministero non sono accettabili».

Annullate le elezioni del coa di Taranto

Il Consiglio nazionale forense ha annullato le elezioni del consiglio dell’ordine degli avvocati di Taranto e tutti gli atti successivi da esso adottati.

La vicenda approdata davanti al Cnf è nata in febbraio, dopo la proclamazione degli eletti. Il voto, infatti, è stato accompagnato da feroci polemiche.

La Commissione elettorale, all'esito delle votazioni, aveva infatti escluso sette candidati (tra i più votati) perché dichiarati ineleggibili, tutti appartenenti alla lista "Le Voci del foro". Tra questi anche Vincenzo Di Maggio, il più votato con 663 preferenze e consigliere uscente del Consiglio nazionale forense. Proprio le esclusioni hanno ribaltato l’esito elettorale, favorendo la lista di Cigliolia. Ora però è tutto da rifare.

Novità in procura a Palermo

Il procuratore capo di Palermo, Maurizio de Lucia, ha presentato il suo nuovo progetto organizzativo, che è ora entrato in vigore.

Il procuratore aggiunto Paolo Guido, titolare, insieme al procuratore, dell'indagine che ha portato alla cattura del boss Matteo Messina Denaro, continuerà a occuparsi della mafia trapanese e coordinerà le indagini sui reati contro la pubblica amministrazione. All'aggiunto Sergio Demontis, che finora ha coordinato i procedimenti sui reati contro la pubblica amministrazione, è stata assegnata la delega per le inchieste su Cosa nostra agrigentina e sul terrorismo e la tratta dei migranti. Le inchieste sulla mafia di Palermo e provincia saranno coordinate dall'aggiunta Marzia Sabella.

La Dda, finora coordinata tutta dal procuratore aggiunto Paolo Guido, viene quindi divisa in tre.

L'aggiunto Ennio Petrigni continuerà a occuparsi della cosiddetta criminalità diffusa, alla procuratrice aggiunta Annamaria Picozzi è stata confermata la delega sui procedimenti di criminalità economica e a Laura Vaccaro il dipartimento Violenza di genere, Violenza domestica e Tutela delle vittime vulnerabili.

La procura continua tuttavia ad essere sotto organico, con 47 pubblici ministeri sui 61 stabiliti nella pianta organica, tra i quali 12 assegnati alla Direzione Distrettuale Antimafia: 9 in meno di quelli previsti dal ruolo del personale.

«Il nuovo modello organizzativo è stato in parte condizionato dalle esigenze nate dalle attività investigative che hanno fatto seguito alla cattura del boss Matteo Messina Denaro e che comportano un potenziamento del lavoro sui territori di Trapani e Agrigento», ha detto il procuratore de Lucia, che ha anche sottolineato l'esigenza di un potenziamento dell'organico.

Le nomine del Csm

Andrea Boni è il nuovo procuratore di Siena. Lo ha nominato all'unanimità il plenum del Consiglio superiore della magistratura. Boni, che era l'unico candidato proposto dalla commissione direttivi per l'incarico, è attualmente capo della procura di Urbino.

Modestino Villani invece è il nuovo presidente del tribunale di Torino, ma la sua nomina passa il plenum con un solo voto di scarto rispetto a Paolo Giovanni Demarchi Albengo, presidente del Tribunale di Cuneo.

Il caso Bombardieri

Il plenum del Csm ha anche confermato la nomina di Giovanni Bombardieri a procuratore di Reggio Calabria, aprendo però un conflitto con il Consiglio di Stato. La nomina, infatti, è stata annullata per due volte dai giudici amministrativi.

In particolare il Consiglio di Stato aveva contestato al Csm di aver fatto prevalere Bombardieri sul suo concorrente per il solo fatto della maggiore conoscenza del fenomeno criminale 'ndranghetista, senza peraltro considerare la mancanza di esperienze direttive nel suo curriculum, che invece sarebbero requisito di prevalenza e che il suo concorrente aveva.

Nella nuova delibera, il Csm ha ribadito che la nomina si giustifica con la «più estesa, variegata nonché significativa esperienza» di Bombardieri nella trattazione di reati di criminalità organizzata. Inoltre sono state valutate come «irrilevanti» le chat tra Bombardieri e Luca Palamara, all'epoca consigliere del Csm, relative alla sua revoca della domanda per il posto di procuratore aggiunto a Roma. Su questo ha sollevato alcune osservazioni l’indipendente Andrea Mirenda, sostenendo che la commissione del Csm abbia approfondito la questione, accontentandosi del no di Bombardieri alla domanda se avesse «fatto un accordo con il gruppo di Area per lasciare libero il posto di Roma in cambio di quello di Reggio Calabria».

Ferri a via Arenula

Cosimo Ferri, ex capocorrente di Magistratura indipendente e tre volte sottosegretario alla Giustizia (dal 2013 al 2018) nonchè tra i protagonisti dello scandalo dell’Hotel Champagne, tornerà al ministero della Giustizia.

Non da politico, però, ma come magistrato: il Csm, infatti, ha approvato la delibera che colloca Ferri come toga fuori ruolo a via Arenula.

La decisione è stata assunta a larga maggioranza, con l’astensione del solo laico in quota Italia Viva Ernesto Carbone, sulla base di quanto previsto dalla riforma Cartabia sull’ordinamento giudiziario.

Abuso d’ufficio

Azione ha depositato un disegno di legge a prima firma di Enrico Costa per depenalizzare l’abuso d’ufficio, con previsione di una sanzione amministrativa, «anche se la cosa migliore sarebbe l'abrogazione». Costa ha detto che è certo della condivisione del ministro Nordio, «ma mi dicono che la Lega abbia delle resistenze e voglia lasciare le cose come sono».

Costa ha presentato la raccolta di casi dal titolo "Chi abusa dell'abuso d'ufficio" e dato qualche numero: nel 2017 sono stati avviati 6500 procedimenti, di cui solo 57 si sono conclusi con condanne definitive; nel 2018 i procedimenti definiti dal gip e dal gup sono stati 7133 di cui 6142 archiviati. «Dunque i procedimenti penali avviati per abuso d’ufficio sfociano in condanne definitive in meno di un caso su cento».

Il convegno di Mi su “Magistratura e Costituzione vivente”

© Riproduzione riservata