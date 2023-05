Care lettrici, cari lettori

la settimana della giustizia non ha visto grandi novità a livello parlamentare, ma soprattutto il prosieguo di una serie di vicende che si erano aperte nei mesi scorsi: dalla riapertura del tribunale della Pedemontana alla questione dell’età dei giudici popolari. Inoltre, si è svolta l’ennesima puntata del processo a Piercamillo Davigo sui verbali della presunta loggia Ungheria. Questa volta la parola è andata, come testimone, alla aggiunta di Milano Laura Pedio, che ha dato la sua versione dei fatti.

Inoltre, mi sono occupata nello specifico del caso dell’acquisto della sede del Tar Lazio, che è stata oggetto di uno scontro interno al Consiglio di Stato.

Sul fronte dei contributi, invece, interviene il presidente della corte d’appello di Brescia, Claudio Castelli, che propone una analisi di fattibilità sulla ipotesi di demandare a un collegio le misure cautelari, indicandone i limiti: dall’impossibilità di gestire la mansione da parte dei tribunali piccoli e medi ai problemi pratici di trasferimenti, fino alla contrazione dei diritti di difesa e lo spostamento del riesame presso corti di appello già enormemente oberate.

Infine, le professoresse Silvia Segnalini e Felicia Caponigri analizzano invece la campagna pubblicitaria promossa dal ministero del Turismo “Open to meraviglia”, con l’utilizzo dell’immagine della Venere di Botticelli. Il caso pone una serie di questioni: come si gestiscono le immagini delle opere dei musei di pubblico dominio, i dubbi sulle finalità commerciali e la mancanza di linee guida di settore.

Caso Amara: parla Pedio

Prosegue a Brescia il processo contro l’ex consigliere del Csm, Piercamillo Davigo, imputato di rivelazione di segreto d’ufficio in merito ai verbali di Piero Amara sull’esistenza della presunta Loggia Ungheria.

Il processo, per cui Davigo ha scelto il rito ordinario con l’esatta intenzione di rende pubblico il dibattimento, sta facendo emergere il quadro delle posizioni interne alla magistratura in una vicenda ramificata e complessa.

Da una parte Davigo e il pm milanese Paolo Storari, che gli ha consegnato i verbali per sollecitare un’accelerazione dell’inchiesta; dall’altra la procura di Milano con gli aggiunti Fabio de Pasquale e Laura Pedio che invece ritenevano di procedere in altro modo.

Fino ad oggi è emersa soprattutto la posizione di Storari e quella dei consiglieri del Csm, che hanno raccontato la loro versione dei fatti e il passaggio di mano dei verbali. Ora però, durante il processo, ha preso la parola come testimone l’aggiunta Laura Pedio, raccontando come la vicenda è stata vissuta dall’interno della procura meneghina.

In particolare ha spiegato perchè nell’ufficio non era emersa alcuna intenzione di trasmettere i verbali al Csm, cosa che Storari invece ha fatto di sua iniziativa perchè, secondo lui, l’inchiesta era ferma e si ritardavano le iscrizioni nel registro degli indagati.

«Perché mai avremmo dovuto trasmettere i verbali al Csm? Non c'era alcun motivo. Mandare quei verbali al Consiglio superiore che, nell'ipotesi di Amara, era l'organo che la Loggia segreta voleva condizionare, avrebbe significato distruggere l'indagine».

Ancora magistrati fuori ruolo?

La notizia è stata resa nota da Enrico Costa, deputato e responsabile giustizia di Azione: il ministero della Giustizia starebbe predisponendo un emendamento al decreto sulla PA, appena passato in consiglio dei ministri, per aumentare il numero dei magistrati fuori ruolo. «Scritto dai magistrati fuori ruolo dell'ufficio legislativo, per aumentare il numero dei magistrati fuori ruolo in via Arenula. Indecente», ha scritto Costa.

La riforma dell’ordinamento giudiziario approvata con la ministra Cartabia aveva previsto la riduzione del numero massimo di fuori ruolo Csm e dell’ordinamento giudiziario di mediazione Cartabia prevede la riduzione del numero massimo dei magistrati fuori ruolo: 200, con al massimo 65 al ministero della Giustizia. L’emendamento prevedrebbe invece di portare a 75 i magistrati a via Arenula per ragioni connesse ai temi di attuazione del Pnrr.

L’età dei giudici popolari

Il deputato del Pd ed ex ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha presentato una interrogazione alla Camera dei Deputati rivolta al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, sui giudici popolari. La questione, infatti, rischia di travolgere anche un pezzo della verità giudiziaria sulla strage della stazione di Bologna.

Tra i requisiti per la nomina dei giudici popolari per le Corti di assise vi è infatti quello di avere un'età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni ed esistono precedenti della Corte d'Assise d'Appello di Palermo, che ha dichiarato la nullità di una sentenza e dell'intero procedimento di primo grado per la presenza nel collegio di un giudice popolare che, legittimamente immesso nelle funzioni, nel corso del dibattimento, aveva compiuto il sessantacinquesimo anno di età. Una vicenda, questa, a cui a suo tempo avevamo dedicato uno specifico approfondimento.

«Ritengo urgente e immediato - ha chiesto Orlando a Nordio - che il ministro della Giustizia fornisca immediate rassicurazioni in merito ad un suo ravvedimento rispetto ad un'interpretazione della legge n. 287 del 1951 basata su presupposti manifestamente infondati, nonché sulla preoccupante ricaduta su processi particolarmente importanti e delicati che avrebbe una revisione della legge in questione, paventata dal medesimo ministro».

Nel caso del processo per la strage di Bologna, quattro giudici popolari hanno superato il 65esimo anno di età durante il processo e questo potrebbe mettere in discussione la condanna in primo grado all'ergastolo per l'ex Nar Gilberto Cavallini.

Il presidente della Corte d'assise d'appello di Bologna, Orazio Pescatore, ha preso tempo per studiare la vicenda e per attendere il pronunciamento della prima sezione della Corte di Cassazione, previsto tra due giorni, su un caso di Palermo: un duplice omicidio di mafia, dove la Corte d'assise d'appello siciliana ha annullato la sentenza di primo grado, proprio in seguito all'eccezione sollevata dalla difesa riguardo a un giudice popolare over 65, ma ha trovato l'opposizione della Procura generale che si è rivolta, appunto, alla Suprema Corte.

A Bologna la Corte si è quindi riservata la decisione che sarà sciolta nella prossima udienza, il 18 maggio.

Acquisto del Tar Lazio

il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa ha dato il via libera all'acquisto dell'immobile sito in via Flaminia, n. 189, ove si trovano gli uffici del Tar per il Lazio, il Tribunale amministrativo regionale più importante di Italia.

La vicenda è in corso da molti anni e l’accelerazione finale ha determinato un piccolo terremoto a Palazzo Spada, con le dimissioni del segretario generale Michele Corradino, in disaccordo con la decisione del Presidente del Consiglio di Stato Luigi Maruotti. Qui trovate tutta la vicenda spiegata, qui tutto l’iter di compravendita spiegato nel dettaglio.

Due detenuti morti in sciopero della fame

Il Garante nazionale delle persone private della libertà ha fatto sapere come due detenuti in sciopero della fame sono morti nel silenzio dell’informazione.

A differenza del caso dell’anarchico Alfredo Cospito, che ha avuto enorme attenzione mediatica e ha sollevato interrogativi importanti sul senso del 41 bis, questi altri due detenuti sono morti nel silenzio generale.

«Nella Casa di reclusione di Augusta il silenzio ha circondato il decesso di due persone detenute avvenute a distanza di pochi giorni, ambedue in sciopero della fame rispettivamente una da 60 l’altra da 41 giorni. Quest’ultimo, ergastolano, protestava perché sin dal 2018 aveva richiesto l’estradizione nel proprio Paese», ha fatto sapere il Garante, che ha sottolineato «la necessità di quella trasparenza comunicativa che, oltre a essere doverosa per la collettività, può anche aiutare a trovare soluzioni in situazioni difficili perché non si giunga a tali inaccettabili esiti».

Recupero crediti

Il Capo di Gabinetto del ministro della Giustizia, Alberto Rizzo, e il segretario generale della Corte dei Conti, Franco Massi hanno sottoscritto un accordo per l'attività di recupero crediti derivanti dai provvedimenti emessi dagli organi di giurisdizione contabile.

Obiettivo dell'accordo è attivare una forma di collaborazione tra la Corte dei Conti e via Arenula per la gestione dei crediti derivanti dalle sentenze emesse dalle articolazioni centrali e regionali della Corte dei Conti, prevedendo modalità di recupero che coinvolgano la Corte d'appello di Roma quale soggetto competente alla gestione delle attività connesse alla riscossione, affidate dal ministero della Giustizia a Equitalia Giustizia spa, organismo in house del ministero, in un'ottica di semplificazione amministrativa, contabile e di reingegnerizzazione del procedimento di recupero, realizzando in tal modo consistenti economie di scala.

Il tribunale della Pedemontana

Il senatore dell’Udc, Antonio De Poli, ha sottoscritto e presentato in Senato il disegno di legge per istituire il Tribunale della Pedemontana. Condiviso dal centrodestra, il disegno di legge prevede l'istituzione del Tribunale della Pedemontana a Bassano del Grappa: «Una struttura che interessa un'area di 72 Comuni delle province di Padova, Vicenza e Treviso, per un totale di 500.000 abitanti».

La questione della riapertura dei tribunali è vicenda annosa, che affonda le radici nella riduzione delle sedi imposta nel 2012 dal governo Monti e che vede diverse posizioni in campo. Qui trovate quella di Edmondo Bruti Liberati e di Giovanni Zaccaro, ospitate nelle scorse newsletter.

L’esame da avvocato

Il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Francesco Greco, ha inviato una nota al ministero della Giustizia, chiedendo di «disporre che la sessione di esami per l’anno 2023 si svolga secondo le modalità stabilite dal decreto legge 31 del 2021», ossia il provvedimento che, per consentire l’esame di abilitazione forense durante la pandemia, aveva introdotto la modalità della doppia prova orale per l’accesso alla professione. Inoltre, ha chiesto di «istituire, il prima possibile, un tavolo di lavoro per regolare definitivamente l’accesso alla professione di avvocato, in relazione al quale il Consiglio Nazionale Forense esprime sin da ora la massima disponibilità a parteciparvi».

Anche l'Associazione Italiana Giovani Avvocati ha manifestato «forti preoccupazioni e sfavore per l'invio della circolare interna sull'esame di abilitazione diretta alle Corti d'Appello, dalla quale si evince il ritorno al passato, e l'assenza di una comunicazione ufficiale, che contribuiscono a generare un clima di forte tensione in migliaia di praticanti avvocati».

L’ipotesi, infatti, è che l’esame di stato di abilitazione alla professione forense torni a svolgersi nelle modalità pre covid, quindi con tre prove scritte e un orale.

Le specializzazioni forensi

Agi (Avvocati Giuslavoristi Italiani), Aiaf (Associazione Italiana Avvocati Famiglia), Ucpi (Unione Camere Penali Italiane), Uncat (Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi) e Uncc (Unione Nazionale delle Camere Civili) hanno espresso soddisfazione per il via libera del ministero della Giustizia alle linee guida per ottenere il titolo di avvocata e avvocato specialista.

La pratica era in corso da tempo, dopo la bocciatura del Tar. «Le tanto attese linee guida per le specializzazioni forensi sono finalmente pronte, a distanza di quasi otto anni dall'emanazione del regolamento ministeriale che le prevedeva espressamente» e «ora sarà possibile dare concreto avvio, mediante la stipula di convenzioni tra università, associazioni specialistiche e Cnf (o Consigli degli Ordini degli avvocati), ai percorsi formativi previsti dalla legge professionale e dal regolamento ministeriale volti all'attribuzione del titolo di avvocata e avvocato specialista, con la finalità di garantire la qualità dei servizi legali offerti alla cittadinanza e alle imprese».

Il casellario incendiato

Nella giornata di giovedì è rimasto bloccato per tutto il giorno il sistema nazionale del casellario giudiziale, a causa di un incendio, scoppiato in piazza Nicosia a Roma, all'esterno di locali del Ministero, ma che ha interessato i cavi di fibra ottica. Il servizio è stato ripristinato nel pomeriggio e il ripristino delle funzionalità è stato possibile grazie ad un intervento urgente di bypass provvisorio della rete di fibra ottica danneggiata dalle fiamme.

Il convegno di Area sull’ufficio del processo

Il gruppo associativo di Area ha organizzato un convegno dal titolo “Ufficio per il processo, quale futuro?”, che si svolgerà a Frenze il 12 maggio, a cui prenderanno parola i protagonisti della riforma sia sul fronte della magistratura, che del personale amministrativo che della politica. Sarà presente una diretta video a questo link.

